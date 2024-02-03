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((طائرة الأصفر)) يعبر الابتسام السعودي

2/3/2024 9:56:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
فاز القادسية على الابتسام السعودي بنتيجة ثلاثة أشواط للاشيء (25-22 و25-20 و25-19) في اللقاء الذي دار بينهما مساء أمس ضمن افتتاح منافسات المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا الثانية للأندية لكرة الطائرة في سلطنة عُمان.
ومن المقرر أن يلتقي «الأصفر» مع السيب العماني في الثالثة عصر اليوم بالجولة الثانية، كما يلعب اليوم أيضا وضمن المجموعة الثانية نادي الكويت مع شباب الحسين الأردني في الـ 1:00 مساء. في السياق ذاته، أصدر الاتحاد جدول بطولة كأس الاتحاد، والتي تنطلق مطلع مارس المقبل وتختتم 21 من الشهر ذاته، إذ يقص شريط البطولة اليرموك مع الصليبخات.
كما أصدر الاتحاد جدول المباريات المؤجلة من الدوري العام لفرق الكويت والقادسية المشاركين في غرب آسيا حاليا وكاظمة الذي سيشارك في العربية، حيث ستقام المباريات المؤجلة الفترة من 16 الجاري حتى 10 مارس المقبل. وينطلق المربع الذهبي لدوري الطائرة والذي تخوضه الفرق أصحاب المراكز من الأول إلى الرابع بعد انتهاء الدوري العام الفترة من 24 مارس حتى 5 أبريل المقبلين، على أن يقام المربع الفضي للفرق من الخامس إلى الثامن بالفترة من 4 إلى 8 أبريل المقبل.
من جانب آخر، فاز العربي على اليرموك بنتيجة 3-2 ضمن الدوري العام للكرة الطائرة.

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