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((سلة)) الكويت لتجاوز الصليبخات

2/3/2024 9:56:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هادي العنزي
يخوض الفريق الأول لكرة السلة بنادي الصليبخات اختبارا صعبا عندما يواجه نظيره الكويت في الـ 5 مساء اليوم، على صالة الاتحاد، بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، في افتتاح منافسات الجولة الـ 6 للدوري العام لكرة السلة، فيما يخوض اليرموك مواجهة متكافئة مع القرين في الـ 7:30 مساء على ذات الصالة.
يسعى الكويت إلى التأهل إلى المربع الذهبي الحاسم، وهو في صدارة الترتيب، وقد رفع حامل اللقب رصيده إلى 22 نقطة، بعدما تغلب على اليرموك 124-70 الخميس، ومن شأن فوزه المتوقع اليوم أن يضعه ثاني الترتيب خلف القادسية المتصدر بـ 25 نقطة.
وفي المباراة الثانية، تبدو فرصة شباب القرين بالفوز أكبر من اليرموك الذي لا يعيش أفضل أيامه لتراجع نتائجه، ويدرك الفريقان جيدا أن فرصهما تلاشت تماما بالتأهل إلى الدور ربع النهائي الحاسم على لقب الدوري.

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