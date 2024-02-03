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((اليد)) يحتفي بإنجاز التأهل اليوم

2/3/2024 9:56:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
يحتفي اتحاد كرة اليد بمنتخبنا الوطني الأول في الـ 6:30 م اليوم بمركز الشهيد فهد الأحمد بالدعية في مقر الاتحاد، وذلك بعد إنجاز تأهل «الأزرق» إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام الفترة من 14 يناير حتى 2 فبراير 2025 في كرواتيا والدنمارك والنرويج.
وكان «أزرق اليد» قد خاض منافسات بطولة كأس آسيا الـ 21 التي أقيمت في العاصمة البحرينية المنامة مؤخرا واحتل فيها المركز الرابع، ليصعد إلى المونديال بعد غياب 15 عاما، حيث كانت آخر مشاركة له في كرواتيا ذاتها بالعام 2009. وكان الاتحاد قد أعلن عن مكافأة مالية بقيمة 1000 دينار لكل لاعب.
من جانب آخر، تعاقد النادي العربي مع حارس اليد علي الموسوي لمدة موسم، وسبق للموسوي أن لعب لأندية التضامن والكويت والساحل وكاظمة والفحيحيل وأخيرا برقان بالموسم الماضي.

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