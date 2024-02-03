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((أزرق الصالات)) يلتقي طاجيكستان اليوم

2/3/2024 9:56:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحيى حميدان
يخوض منتخبنا الوطني لكرة الصالات مواجهته التجريبية الثانية أمام طاجيكستان الساعة الـ 7:15 من مساء اليوم في صالة الشيخ سعد العبدالله في إطار استعداداته للمشاركة في كأس آسيا المقررة في تايلند خلال الفترة من 17 حتى 28 أبريل.
وكان «الأزرق» قد تعادل مع طاجيكستان 3-3 في المواجهة التجريبية الأولى التي أقيمت أول من أمس، حيث سجل أهداف منتخبنا كل من صالح الفاضل (هدفين) وناصر العلبان.
وعقب نهاية المباراة قال مدير المنتخب حسين حبيب ان التجربة كانت مفيدة أمام طاجيكستان، لاسيما أنه من المنتخبات المتطورة في قارة آسيا، مضيفا أن المنتخب استعد لمدة 5 أيام فقط قبل لقاء طاجيكستان الأول ويطمح المدرب الإيراني محمد ناظم الشريعة لتجربة بعض اللاعبين الـ 21 المختارين في القائمة للوقوف على مستوياتهم.
ومن المقرر أن يلعب «الأزرق» أيضا وديتين أمام المجر يومي الجمعة والأحد المقبلين.

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