((أزرق الصالات)) يلتقي طاجيكستان اليوم

(MENAFN
- Al-Anbaa) يحيى حميدان
يخوض منتخبنا الوطني لكرة الصالات مواجهته التجريبية الثانية أمام طاجيكستان الساعة الـ 7:15 من مساء اليوم في صالة الشيخ سعد العبدالله في إطار استعداداته للمشاركة في كأس آسيا المقررة في تايلند خلال الفترة من 17 حتى 28 أبريل.
وكان «الأزرق» قد تعادل مع طاجيكستان 3-3 في المواجهة التجريبية الأولى التي أقيمت أول من أمس، حيث سجل أهداف منتخبنا كل من صالح الفاضل (هدفين) وناصر العلبان.
وعقب نهاية المباراة قال مدير المنتخب حسين حبيب ان التجربة كانت مفيدة أمام طاجيكستان، لاسيما أنه من المنتخبات المتطورة في قارة آسيا، مضيفا أن المنتخب استعد لمدة 5 أيام فقط قبل لقاء طاجيكستان الأول ويطمح المدرب الإيراني محمد ناظم الشريعة لتجربة بعض اللاعبين الـ 21 المختارين في القائمة للوقوف على مستوياتهم.
ومن المقرر أن يلعب «الأزرق» أيضا وديتين أمام المجر يومي الجمعة والأحد المقبلين.
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