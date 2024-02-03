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عبده و((القيثارة)) والمطرف: فرحتكم فرحتنا و((ولهنا عليكم))

2/3/2024 9:56:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قبل انطلاق الحفلين، التقت وسائل الإعلام «فنان العرب» محمد عبده و«القيثارة» نوال الكويتية والنجم مطرف المطرف، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لشركة «روتانا» سالم الهندي، حيث عبر عبده عن سعادته بالتواجد في الكويت ومشاركة أهلها فرحة احتفالات فبراير والأعياد الوطنية، وقال: فرحة أهلنا في الكويت هي فرحتنا بالسعودية، ومشاركتي في حفلات فبراير هذا العام مختلفة، خصوصا أنها تأتي مع مناسبة تولي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد مقاليد الحكم، متمنيا له وافر الصحة والعافية.
من جانبها، أكدت نوال سعادتها بلقاء جمهورها في هذا الحفل المتميز، وقالت: «كل عام وديرتنا بخير، ووطننا شامخ، وأبارك لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، الله يطول بعمره ويسدد خطاه ويكون سندا وذخرا لنا، مشيرة إلى أنها تدقق دائما في اختيارها للأغنيات التي تقدمها في حفلاتها لكي ترضي جميع الأذواق.
بينما قال المطرف: «أبارك لصاحب السمو أمير البلاد تولي مقاليد الحكم، حفظه الله ورعاه، وسعادتي كبيرة بلقاء جمهوري مجددا بقاعة «الأرينا كويت» لأنني «ولهت عليهم»، وأعدهم بتقديم كل ما ينال رضاهم من أغنيات، لافتا إلى أن ألبومه الجديد سيطرح قريبا.

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