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((فنان العرب)) محمد عبده بارك للكويت وأهلها.. ونوال أضاءت ((نجوم الليل)).. ومطرف ((نور العين))

2/3/2024 9:56:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
أحيا «فنان العرب» محمد عبده حفلا غنائيا استثنائيا مساء الخميس الماضي في افتتاح مهرجان «فبراير الكويت 2024»، الذي تنظمه شركة «روتانا» للصوتيات والمرئيات بالتعاون مع «مركز عبدالله الرويشد» في قاعة «الأرينا كويت» بمجمع «360»، حيث شدا عبده بأهم أغانيه التي يحفظها الجمهور عن ظهر قلب.
بدأ «أبو نورة» الأمسية بالأغنية الوطنية «باركي يا كويت»، ومن ثم قدم باقة متنوعة من أشهر أعماله، مثل «البرواز، أوحشتنا يا حبيبب، الهوى الغايب، يا مدور الهين، في الجو غيم، ابي منها الخبر، صمت الشفايف، محرين بالخير، مر قلبي، يكفيك إنك شفتها، إنته معاي، أنا وخلي»، وختم الحفل بأغنية «باركي يا كويت».
وفي ثاني ليالي المهرجان، كان الجمهور على موعد، مساء أمس الأول (الجمعة)، مع «القيثارة» نوال الكويتية والنجم مطرف المطرف اللذين أشعلا الحماس في «الأرينا» بأجمل أغنياتهما، وفي الوصلة الأولى صعد مطرف على المسرح وشدا بأغنيات «فهموه، عال، من لهيب الشوق، قصة، زحام الحرف، منهك غرام، يا غلابة، أنا واقف» وسط تفاعل كبير من الحضور، وغنى أيضا «غرام أو عشق، قلبك نفسك، زينة، لبيه، يا بلوه»، وقبل مغادرة المسرح أمتعنا مطرف وهو يعزف على العود ويغني «كسرت بخاطري الأيام» و«يا نور العين».
وبعد استراحة قصيرة، أطلت نوال التي تربعت على قلوب الجمهور بأغنياتها التي عبرت عن حبهم ومشاعرهم ولامست أحلامهم وأمانيهم، وكانت في غاية التألق والحيوية والنشاط، واستهلت وصلتها بأغنية «مشعل الأنوار» والتي ارتفعت معها أعلام الكويت عاليا فوق الرؤوس، ومن ثم شدت بأغنيات مثل «حبك عادي، فيني كثير، أسف، لا تغلط، شكثر فيني وله، خذاني الشوق، المسباح، مثل النسيم، كل البشر».
واستغلت «أم حنين» تفاعل الحضور معها في كل أغنية تقدمها، فغنت «نجوم الليل» و«يوه يا يوه» و«ترى الليل عودني» و«أن حكو»، لتختتم ليلة رائعة موسيقية غنائية ممتعة.

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