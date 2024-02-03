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وزير الإعلام والثقافة يستقبل رئيس وأعضاء ((اللجنة الدائمة للفرق المسرحية الخليجية))

2/3/2024 9:56:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
استقبل وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري رئيس اللجنة الدائمة للفرق المسرحية الأهلية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية المخرج خالد الرويعي ونائب رئيس اللجنة المخرج أحمد الشطي وأعضاء مجلس الإدارة المسرحي الإماراتي عبدالله راشد والمسرحي الكويتي مهدي السلمان وذلك في الأسبوع الماضي في مكتبه بوزارة الإعلام.
وقدم رئيس اللجنة المخرج خالد الرويعي شرحا وافيا للوزير المطيري عن خطة اللجنة الدائمة للفرق المسرحية الأهلية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الجديدة التي توقفت أعمالها منذ 2016 بعد اعتماد تشكيلها الإداري الجديد.
ووعد الرويعي بأن أعمال اللجنة المقبلة ستكون محط أنظار الجميع.
وطالب الوزير عبدالرحمن المطيري بتفعيل أعمال اللجنة بشكل يلائم إلى ما وصل إليه المسرح في الخليج، مثمنا الجهود التي يقوم بها رئيس اللجنة وأعضاؤها واعدا إياهم بأن يكون هناك جناح خاص لأعمال اللجنة الدائمة للفرق المسرحية الأهلية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة مرور 40 عاما على إنشائها في احتفالية الكويت عاصمة الثقافة 2025، وذلك حتى يطلع الحضور على إنجازاتها عن قرب.
يذكر أن اللجنة الدائمة للفرق المسرحية الأهلية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تضم في عضويتها كلا من: خالد فارس الرويعي ـ رئيسا (مملكة البحرين)، أحمد فؤاد الشطي ـ نائبا للرئيس (الكويت)، جاسم العالي ـ الأمين المالي (مملكة البحرين)، وليد الزعابي وعبدالله راشد (دولة الإمارات العربية المتحدة)، نوح الجمعان ونايف البقمي (المملكة العربية السعودية)، محمد المعمري ود.مرشد راقي (سلطنة عمان)، فالح فايز وحمد عبدالرضا (دولة قطر)، ومهدي السلمان (الكويت).

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