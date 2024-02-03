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أنور.. والخلطة السحرية!

2/3/2024 9:55:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) «لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك»، حكمة كتبت على قصر السيف العامر من قرن ونيف من الزمن، يراها كل من يمر على الطريق، وكأنه أريد بها تذكير الناس جميعا بطريق العمل والارتقاء به طريق وإن كانت ستدور الأيام وترحل منه. أنا هنا بصدد الحديث عن شخص قيادي في وزارة التربية قلما تجد له مثيلا، ودع وزارة التربية ليترك أثرا جميلا وماضيا أجره إلى يوم القيامة، وهو المربي الفاضل الأستاذ أنور العبدالغفور مدير إدارة التعليم الديني السابق الذي تقاعد قبل أيام من هذه الوزارة المهمة وهذا القطاع الرئيس في وزارة التربية.
لقد أضاف الأستاذ أنور للتعليم الديني في الكويت بصمات رائعة، فقد كان يقود الإدارة بنظرية رائعة أتمنى أن تكون نبراسا لكل مسؤول في الدولة، وليس في وزارة التربية فقط، ألا وهي قيادة العمل بالحب المتبادل ما بين الموظف والمسؤول، فمكتبه لم يقفل ولم يرد لأي موظف طلبا ما دام هذا الطلب لا يؤثر على مصلحة العمل، وبالنسبة للمراجعين كان الأستاذ أنور يعطي دروسا يومية في استقبال المواطنين والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بخدمتهم، فكلمة «ما يصير» لم تكن في قاموسه ما دام الأمر موافقا للأنظمة واللوائح.
إن أمثال هؤلاء المسؤولين يجب ألا يفرط بهم، فأخذ استشاراتهم في الخطط للعمل المستقبلي ليس ضروريا فقط، وإنما واجب، فالخلط بين الخبرة والشباب يكون لمصلحة الوطن والمواطن، وهذه دعوة للإخوة الوزراء الجدد، وهم في بداية عملهم أن يعلموا أن هذه هي الخلطة السرية في النجاح.

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