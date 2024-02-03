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العزباء الكويتية!

2/3/2024 9:55:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قبل أشهر، وافقت الحكومة على ضم ربات البيوت إلى قانون التأمين الصحي (عافية)، والذي سبق أن تم إقراره بقانون في 2014 للمتقاعدين، والذي جاء آنذاك بموافقة ومباركة من قبل مجلس الأمة.
إلحاق هذه الشريحة بـالقانون لا يحتاج إلى موافقة من قبل الحكومة أو المجلس، حيث إن القانون أجاز لوزير الصحة إضافة أي شريحة إلى تأمين «عافية».
خلال اليومين المقبلين سوف يتم توزيع بطاقات «عافية» على الفئات المستفيدة من القانون، التي تشمل المرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة وتبلغ من العمر 55 سنة، وكذلك الأرملة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة أو التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية وبلغت 50 سنة ميلادية، إضافة إلى المطلقة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة، ولا يقل عمرها عن 50 عاما.
هناك شريحة لا تقل أهمية عن شريحة ربات البيوت، وهي فئة المواطنة العزباء التي تتلقى مساعدات اجتماعية أو نصيبا من راتب والدها أو كليهما معا وعمرها تجاوز 50 عاما ولم يشملها هذا التعديل، علما بأن هذه الفئة مستوفية كافة شروط الاستحقاق ولكن عند التطبيق تم استبعادها.
سبق أن طالبنا وقت إقرار التعديلات من الحكومة السابقة إعادة النظر في وضع هذه الفئة المستحقة وإلحاقها بقانون ربات البيوت، ولكن للأسف تم تطبيقه، ولم يتم شمول هذه الفئة التي نأمل من الحكومة إنصافها من باب المساواة.
نكرر مرة أخرى مناشدتنا إلى المعنيين بأن يشمل فئة المواطنات اللواتي يتقاضين مساعدات اجتماعية وأعمارهن فوق الخمسين عاما الى قانون «عافية»، ونشير هنا إلى أن من يملك قرار إضافة الشرائح هو وزير الصحة دون غيره، لذلك ندعو إلى ضم هذه الفئة ضمن الفئات المستفيدة، علما أن عددهم قليل جدا، ولن يرهق ميزانية الدولة التي تصرف ملايين الدنانير على هذا القانون.
نبارك لوزير الصحة د.أحمد العوضي تجديد ثقة القيادة السياسية به، ونتمنى أن تكون هناك توجيهات بالإسراع في إنصاف بنات الكويت، ومساواتهن مع ربات البيوت، حيث إن شروط الاستفادة مكتملة الأركان لهذه الفئة من تقاضي مساعدات اجتماعية وكذلك العمر، فلماذا حرمانهن من هذا الحق؟! ومنا إلى من يهمهم الأمر.

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