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عيالنا والحشيمة الواجبة

2/3/2024 9:55:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) من أكثر الأمور مشقة على النفس البشرية أن يجد الوالد من ولده أو ابنته جفوة وقسوة، وفجوة وهوة، أو أن يرمقه بين الحين والآخر بنظرة حادة أو يعامله على أنه ند له لا يفوقه مرتبة، ولا يعلوه بدرجة.
وإذا كان الولد يفعل ذلك مع أبيه الذي هو سبب وجوده في هذه الحياة، فلا غرابة أن يكون تعامله مع أرحامه وأقاربه وكبار السن وأصحاب العلم والمكانة والشرف أشد قسوة وأكثر فظاظة وأقل احتراما، فتراه لا ينزل الناس منازلهم ومقاديرهم، ولا يحترم مراتبهم ومزاياهم.
ومنذ عهد قريب بدأنا نرى في بعض الأولاد والبنات سلوكيات عجيبة وتصرفات غريبة لم نألفها من قبل، فبعض الذين وضعوا أقدامهم لتوهم على بدايات أيام الشباب، يغذون مساعيهم الفطرية نحو الاستقلالية عن الأسرة، والانفرادية عن الوالدين، فتراجعت أخلاقهم وتقهقرت سلوكياتهم، وظهرت عليهم تصرفات سمجة من التبجح في الكلام والرعونة في التعامل.
العديد من الآباء والأمهات يتحملون من مثل هؤلاء الأبناء أحمالا من المرارة وآهات من الوجع النفسي، مصحوبة بإحباطات متكررة وخيبات أمل مستمرة، وما لذلك تفسير إلا بأنه عصيان للرحمن وجحود للإحسان ونكران للعرفان. وهناك أعمام وعمات، وأخوال وخالات وأجداد وجدات هضمت حقوقهم في التبجيل والتقدير من بعض الذين أطلوا بأعناقهم حديثا من نافذة الحياة، فبرزت مظاهر فجة من قلة الاحترام مع الأقارب والأرحام.
هناك أسر وعائلات تعيش قهرا صامتا بسبب الأبناء والبنات، فلم نكن نصدق يوما أن يتجرأ الولد على مد قدميه في حضرة أبيه، أو النوم في مكان يجلس أبواه فيه، أو أن يستعجل الطعام قبل حضور والديه. لم تكن لغة الأوامر من الولد لأبيه ومن البنت لأمها في قاموس حياتنا، اليوم يستخدم الأولاد مع والديهم أساليب متنوعة من التذمر والتوبيخ والملامة والإصرار على طلب شيء، بجمل الجافة وعبارات يابسة يشوبها العقوق والخذلان وقلة التوفيق والحرمان، بدلا من خفض الجناح والتلطف والإحسان والتواضع، فاليوم نفتقد المنطق الراقي، والكلام «السنع» الذي تعودنا عليه فغابت «الذرابة» في القول والذوق في التصرف فلا لياقة ولا حشيمة عند كثير من الشباب.
لم يكن الواحد فينا يتثاقل عن القيام لدخول والده أو النوم بحضرته أو التسابق لمساعدته أو أخذ ما في يده. كانت مجتمعاتنا قائمة على الاحترام والتقدير والبر والتوقير، واليوم يتجرأ البعض على والديه بـ «عطني ماي» و«أبي فلوس» و«ليش ما توديني الألعاب؟»، بل الكثير من شباب اليوم يرجع لبيته بعد الـ 12 ليلا، وإذا ما تجرأ والده أو أمه على سؤاله رد بكل صفاقة: «يبا صرت كبير».
نعم هناك تحولات مجتمعية مخيفة جعلت هذا الجيل غير مكترث بأمه وأبيه، وعمه وعمته وخاله وخالته وجده وجدته، وغير آبه بما لكبار السن من قدر يوجب الاحترام، فلا يرون في هؤلاء إلا «أناسا تقليديين» أو «دقة قديمة» وأن العصر هو عصر الشموخ والنفس الأبية. هناك آباء وأمهات يتحسرون على جفوة ولدهم أو ابنتهم، فلا يتفقدونهم إلا مرة في الأسبوع، ولا يصلون أقاربهم من الدرجة الأولى إلا مرة كل حين وحين.
في الختام: الجلوس مع الآباء والأمهات ومؤانستهم وإعانتهم فيها أجر عظيم بل هي أفضل مرتبة من أحب الأعمال الصالحة. فاعلموا يا أبناءنا وبناتنا أن في كل لحظة تجلسونها مع والديكم إنما هي بر وعبادة، وتوفيق وفلاح وإن تواصلكم الدائم مع الأرحام والأقارب والجيران وأهل العلم، واحترامهم وتقديرهم وإنزالهم منازلهم نعمة عظيمة لا يدركها إلا الموفقون، أما عاثرو الحظ والمفلسون، فإنهم يتجنبون القيم والتمسك بالأصول، وحتى إن جلسوا بأجسادهم مع آبائهم وأمهاتهم وأرحامهم، فإنهم يهيمون في واد من مواقع التواصل وما فيها من سيول جارفة من صور ومقاطع وأخبار لا تنتهي.
ويأيها الآباء والأمهات.. احموا أبناءكم من رفض المجتمع لهم ولفظه لطريقة تعاملهم.. واغرسوا فيهم قيمة احترام الكبار وعلموهم أن ذلك عز ورفعة عظيمة وقيمة أخلاقية كبيرة، عودوهم على انتقاء العبارات اللطيفة والأسلوب الراقي.. فعندما يكبر الطفل المربى سيدعو الناس لوالديه ويقولون: الله يرحم البطن اللي حملك.. والأب اللي رباك.
كلمة أخيرة: الكلام السنع وأدب الحوار و«الذرابة» إنما هي أرزاق من الله واكتساب من عباد الله، ليست هي سلع تباع وتشترى، إنما هي سمة ظاهرة وميزة ناطقة في وجه من تلقى التربية السليمة من أمه وأبيه، أما الخادمات.. فلسن الوجهة الصحيحة لتربية أجيالنا على ديننا وقيمنا وأخلاقنا وعاداتنا.

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