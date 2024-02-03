Sunday, 04 February 2024 07:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تحالفات قادمة!

2/3/2024 9:55:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لم يكن هناك مجال للمصادفة في النظام الرباني المحكم الصنع، إذ إن ما نراه ونعيشه اليوم ما هو إلا حالة المخاض العالمي البطيء الذي حتما سينتهي بولادة عالم جديد متعدد الأقطاب.
ومن مميزات هذا العالم الجديد انه خال من نكهة الطغيان السياسي الذي أثبت فشله في العهد التاريخي السابق القريب، ومن المتوقع اننا سنجده يعتمد على التحالفات الاقتصادية والسياسية والعسكرية من خلال وضع أجندة مشتركة كالتحالف الآسيوي مثلا والتحالف الأفريقي والتحالف الأوروبي - الأميركي، وغير ذلك من التحالفات الجانبية.
إلا ان ما يهمنا بالموضوع هو ان بناء التحالف الإسلامي من الداخل سيكون له الأثر الكبير في دعم وتعزيز قوته أولا مما يؤهله إلى الارتقاء إلى درجة الحليف القوي في عالم التحالفات المستقبلية القادمة في المستقبل القريب، وربما تكون مهمة بناء هذا التحالف الإسلامي كحليف استراتيجي مهمة صعبة إلا انها ليست مستحيلة، فاللغة واحدة والدين واحد والقرآن الكريم واحد ومكة المكرمة واحدة (قبلة المسلمين) والله واحد ولا إله إلا هو، والرسول محمد صلى الله عليه وسلم واحد.
وهناك أسباب أخرى، منها ان دول هذا التحالف تمتد من أقصى الشرق الأقصى حتى موريتانيا والمغرب العربي على شواطئ المحيط الأطلسي في شمال غرب أفريقيا، كما أن هذه الدول تحتوي أراضيها على ثروات طبيعية مثل المعادن والنفط والغاز والزراعة وبها معابر بحرية دولية وبها ما لا يقل عن ملياري مسلم، وبها الكثير من الحضارات القديمة التي لها الأثر الإيجابي في جذب السياحة العالمية إلى أراضيها وأيضا لا ننسى التنوع المناخي وغير ذلك من المميزات الإيجابية الأخرى فالتحالف مع العرب والمسلمين يعني للآخرين انك حجزت لك مقعد VIP في الصفوف الأمامية القريبة من منصة العالم الجديد. ومن يخسرهم فقد خسر الكثير.
وأنا أعتقد أن التحالف العربي - الآسيوي قادم وبقوة خلال المرحلة القادمة وهذا التحالف هو الذي سينهي زمن الاضطرابات والثورات والحروب المستدامة بالشرق الأوسط والتي مر عليها أكثر من 100 عام، ومن المعروف ان حالة اللااستقرار في الشرق الأوسط تعمل بنظام غربي استعماري ناعم تتوارثه الدول الغربية ضد العالم العربي والإسلامي.
والدليل على ذلك ما حدث في الربيع العربي من إسقاط بعض رؤساء الدول العربية، مما أدى إلى ظهور (الفوضى الخلاقة) التي راح ضحيتها وللأسف الملايين من العرب والمسلمين، وما يحدث الآن في حرب غزة ما هو إلا تكملة لدعم حالة الحرب الناعمة في الشرق الأوسط على الرغم من أن الأمور خرجت عن يد السيطرة الغربية المعتقة في منطقة الشرق الأوسط.
إلا ان الغرب لا يزال عنيدا وغير متدبر لأمر الله في غزة، وذلك تصديقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك»، وفي رواية أخرى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء، حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك، قالوا: يا رسول الله، وأين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس».

MENAFN03022024000130011022ID1107805938

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث