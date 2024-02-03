معرض القاهرة.. تظاهرة ثقافية مليونية

(MENAFN
- Al-Anbaa) وفقت هذا العام لحضور معرض القاهرة الدولي، أكبر المعارض الدولية للكتاب على مستوى الشرق الأوسط.
وتواجدت في القاهرة للمرة الأولى قبل أيام مع افتتاح المعرض، وذلك لتوقيع رواية «حامل الحقائب»، كوني أحد المشاركين في كتابة فصول هذه الرواية الأدبية التي جمعت نخبة من الكتاب والروائيين والمثقفين الخليجيين والعرب.
ولعل اللافت في هذا الملتقى الأدبي والثقافي المليوني، أعداد زوار المعرض، إضافة إلى القاعات الكبيرة التي تضم الآلاف المؤلفة من البشر، واللافت عند دخولي إلى قاعة 4 جناح مكتبة «الأزبكية» الحاضرة الثقافية ولتميزها بضم كل ما هو قديم من مؤلفات ومجلات قديمة أدبية وثقافية، وبأسعار مناسبة.
كما أن المعرض لاقى حضورا كبيرا من مختلف الأعمار، ويعتبر معرض القاهرة الدولي للكتاب من المعارض العربية التي ترجع بنا إلى المعارض التقليدية الزاخرة والمؤلفات الأدبية والثقافية والعلمية الثمينة.
أما رواية «حامل الحقائب»، فكانت إحدى الروايات للنخبة من الروائيين من كلا الجنسين، تواجدوا هناك من الكويت وكافة أنحاء العالم العربي، وسعيد بأنني شاركت في الرواية في فصل منفرد من فصولها، أما مناقشتها فكانت على جدول المعرض، وتعتبر بمثابة مشروع روائي أدبي كويتي خيري يذهب ريع هذه الرواية لمرضى «السرطان» شفاهم الله وعافاهم.
نعم، كان لافتا التنسيق والترتيب لجدول المناقشات المستمر على مدى اليوم الواحد، والتفاعل الجماهيري الكبير، ما يدل على أهمية المعرض باعتباره ملتقى جماهيريا مليونيا لم أر مثيلا له في المعارض الدولية للكتاب التي زرتها سابقا في منطقتنا الخليجية.
وقد يستفاد من هذه الزيارة الثقافية على المستوى الشخصي وأنقلها للقائمين في وزارة الإعلام الكويتي لعله يستفاد منها في معرض الكتاب القادم لهذا العام 2024، كتوسيع مساحة القاعات في أرض المعارض، لاستيعاب عدد أكثر من الأفراد وتخصيص قاعات للكتب والمجلات القديمة والمخطوطات التاريخية وغيرها، حتى يستفيد المواطن من الحصول على العديد من الكتب والمجلات والتي تعتبر أرشيفا تاريخيا سواء في الصحافة أو كتب بحثية تعد مصادر لأبنائنا من المهتمين بالقراءة والبحث والتأليف وذلك يساعد على بناء منظومة مكتبات تراثية خليجية وعربية بنفس شبابي معاصر.
بالفعل، إن معرض القاهرة الدولي بمثابة الملتقى الجماهيري الثقافي العربي الأكبر، بل المعرض أشبه بتظاهرة عربية ثقافية مليونية.
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