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معرض القاهرة.. تظاهرة ثقافية مليونية

2/3/2024 9:55:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وفقت هذا العام لحضور معرض القاهرة الدولي، أكبر المعارض الدولية للكتاب على مستوى الشرق الأوسط.
وتواجدت في القاهرة للمرة الأولى قبل أيام مع افتتاح المعرض، وذلك لتوقيع رواية «حامل الحقائب»، كوني أحد المشاركين في كتابة فصول هذه الرواية الأدبية التي جمعت نخبة من الكتاب والروائيين والمثقفين الخليجيين والعرب.
ولعل اللافت في هذا الملتقى الأدبي والثقافي المليوني، أعداد زوار المعرض، إضافة إلى القاعات الكبيرة التي تضم الآلاف المؤلفة من البشر، واللافت عند دخولي إلى قاعة 4 جناح مكتبة «الأزبكية» الحاضرة الثقافية ولتميزها بضم كل ما هو قديم من مؤلفات ومجلات قديمة أدبية وثقافية، وبأسعار مناسبة.
كما أن المعرض لاقى حضورا كبيرا من مختلف الأعمار، ويعتبر معرض القاهرة الدولي للكتاب من المعارض العربية التي ترجع بنا إلى المعارض التقليدية الزاخرة والمؤلفات الأدبية والثقافية والعلمية الثمينة.
أما رواية «حامل الحقائب»، فكانت إحدى الروايات للنخبة من الروائيين من كلا الجنسين، تواجدوا هناك من الكويت وكافة أنحاء العالم العربي، وسعيد بأنني شاركت في الرواية في فصل منفرد من فصولها، أما مناقشتها فكانت على جدول المعرض، وتعتبر بمثابة مشروع روائي أدبي كويتي خيري يذهب ريع هذه الرواية لمرضى «السرطان» شفاهم الله وعافاهم.
نعم، كان لافتا التنسيق والترتيب لجدول المناقشات المستمر على مدى اليوم الواحد، والتفاعل الجماهيري الكبير، ما يدل على أهمية المعرض باعتباره ملتقى جماهيريا مليونيا لم أر مثيلا له في المعارض الدولية للكتاب التي زرتها سابقا في منطقتنا الخليجية.
وقد يستفاد من هذه الزيارة الثقافية على المستوى الشخصي وأنقلها للقائمين في وزارة الإعلام الكويتي لعله يستفاد منها في معرض الكتاب القادم لهذا العام 2024، كتوسيع مساحة القاعات في أرض المعارض، لاستيعاب عدد أكثر من الأفراد وتخصيص قاعات للكتب والمجلات القديمة والمخطوطات التاريخية وغيرها، حتى يستفيد المواطن من الحصول على العديد من الكتب والمجلات والتي تعتبر أرشيفا تاريخيا سواء في الصحافة أو كتب بحثية تعد مصادر لأبنائنا من المهتمين بالقراءة والبحث والتأليف وذلك يساعد على بناء منظومة مكتبات تراثية خليجية وعربية بنفس شبابي معاصر.
بالفعل، إن معرض القاهرة الدولي بمثابة الملتقى الجماهيري الثقافي العربي الأكبر، بل المعرض أشبه بتظاهرة عربية ثقافية مليونية.

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