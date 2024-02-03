استشهاد 12 ألف طفل في غزة منذ 7 اكتوبر

(MENAFN
- Alghad Newspaper) ارتفع عدد الشهداء من الأطفال في قطاع غزة منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر حتى السبت، إلى 12 ألف شهيد من أصل 27238 شهيدا وصلوا للمستشفيات، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 27,131 شهيدا، و66,287 مصابا.
ولا زال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، والاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.
MENAFN03022024000072011014ID1107805935
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.