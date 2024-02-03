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استشهاد 12 ألف طفل في غزة منذ 7 اكتوبر

2/3/2024 9:55:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتفع عدد الشهداء من الأطفال في قطاع غزة منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر حتى السبت، إلى 12 ألف شهيد من أصل 27238 شهيدا وصلوا للمستشفيات، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 27,131 شهيدا، و66,287 مصابا.
ولا زال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، والاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

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