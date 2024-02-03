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تفاصيل الغارات الأميركية البريطانية على صنعاء

2/3/2024 9:55:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين بوقوع غارات أميركية بريطانية على العاصمة اليمنية صنعاء.
يأتي ذلك بعيد إعلان القيادة الوسطى الأميركية عن استهداف 6 صواريخ مضادة للسفن في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن.
وقالت القيادة الوسطى إن الصواريخ كانت في مناطق سيطرة الحوثيين وشكلت تهديدا للبحرية الأميركية.

أفادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين بوقوع غارات أميركية بريطانية على العاصمة اليمنية صنعاءوحجة وذمار والبيضاء.


ويأتي هذا القصف ضمن عمليات تقول واشنطن إنها تستهدف إضعاف قدرة جماعة الحوثي على مهاجمة السفن في البحر الأحمر وباب المندب وبحر العرب.


من جهة أخرى أفادت وسائل إعلام سورية بسماع دوي انفجارات من جهة حقل كونيكو للغاز الذي يقع في دير الزور شرقي سوريا ويضم قاعدة للقوات الأميركية نتيجة استهدافه بقذائف صاروخية.
ويأتي القصف في إطار عمليات استهداف متواترة من قبل جماعات مسلحة توصف بأنها مدعومة من إيران لمواقع تضم قوات أميركية في سوريا.


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