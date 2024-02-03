سي إن إن: هذا ما شملته الضربات الأميركية على اليمن

MENAFN - Alghad Newspaper) نقلت شبكة سي إن إن عن مسؤولين أميركيين أن الضربات الأميركية فجر اليوم على أهداف في العاصمة اليمنية صنعاء ومدن يمنية أخرى، استهدفت مراكز قيادة ومخازن أسلحة يستخدمها الحوثيون لاستهداف ممرات الشحن.ومن جهتها، نقلت بوليتيكو عن مسؤولين أميركيين أن الولايات المتحدة شنت مع حلفائها قصفا مكثفا على أهداف للحوثيين في اليمن.كما نقلت أسوشيتد بريس أيضا عن مسؤولين أميركيين أن القصف الذي استهدف مدنا يمنية، نفذته مقاتلات انطلقت من حاملة الطائرات آيزنهاور وسفن حربية أطلقت صواريخ توماهوك.

وأفادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين بوقوع غارات أميركية بريطانية على العاصمة اليمنية صنعاء.

وأضافت أن "عدوانا أميركيا بريطانيا جديدا استهدف محافظات صنعاء وحجة وذمار والبيضاء".

وذكرت أن 11 غارة أميركية بريطانية استهدفت مناطق في محافظة تعز.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أميركيين أن القوات الأميركية نفذت ضربات ضد أهداف مرتبطة بإيران في اليمن، في ثاني يوم من عملياتها الانتقامية على ما يبدو ردا على مقتل جنود أميركيين في هجوم الأسبوع الماضي.

كما نقلت "سي إن إن" عن مسؤولين أميركيين أن الولايات المتحدة وبريطانيا قصفتا 30 هدفا على الأقل للحوثيين في 10 مواقع باليمن.

ونفذت واشنطن هجمات يوم الجمعة في العراق وسوريا على أكثر من 85 هدفا قالت إنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وبفصائل مدعومة من إيران، مما أدى وفقا لتقارير إلى مقتل زهاء 40 شخصا.