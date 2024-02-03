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بيان أميركي بريطاني: نفذنا غارات على 36 هدفا في 13 موقعا باليمن

2/3/2024 9:55:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت الولايات وبريطانيا في بيان عن تنفيذ غارات على 36 هدفا تابعا للحوثيين في 13 موقعا في اليمن.
وأضاف البيان استهدفنا مرافق تخزين أسلحة وأنظمة صواريخ وأنظمة دفاع جوي تابعة للحوثيين.

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