بيان أميركي بريطاني: نفذنا غارات على 36 هدفا في 13 موقعا باليمن

بيان أميركي بريطاني: نفذنا غارات على 36 هدفا في 13 موقعا باليمن
التاريخ
2/3/2024 9:55:39 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت الولايات وبريطانيا في بيان عن تنفيذ غارات على 36 هدفا تابعا للحوثيين في 13 موقعا في اليمن.
وأضاف البيان استهدفنا مرافق تخزين أسلحة وأنظمة صواريخ وأنظمة دفاع جوي تابعة للحوثيين.
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