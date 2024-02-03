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الحكومة البريطانية: الضربات في اليمن دفاع عن النفس وليست تصعيدا

2/3/2024 9:55:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت الحكومة البريطانية تعليقا على الضربات الأميركية البريطانية لموقع في اليمن إن تحركها "مع حلفائها الأميركيين بدعم من الشركاء الدوليين" جاء من منطلق الدفاع عن النفس ولا يمثل تصعيدا، حسب قولها.
وأكدت أن القوات الجوية الملكية شاركت في ثالث موجة من الضربات على أهداف تابعة للحوثيين.
وقال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس إن هجمات الحوثيين على السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر غير قانونية وغير مقبولة.
وأضاف شابس أن من واجبنا حماية أرواح الأبرياء والحفاظ على حرية الملاحة، مشيرا إلى أنهم نجحوا في استهداف منصات الإطلاق ومواقع التخزين المشاركة في هجمات الحوثيين.

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