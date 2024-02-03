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تضرر أجزاء من مستشفى غزة الأوروبي بعد قصف إسرائيلي

2/3/2024 9:55:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تضررت أجزاء من مستشفى غزة الأوروبي، بين مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة، جراء سلسلة غارات عنيفة شنتها طائرات حربية إسرائيلية، في وقت متأخر من مساء السبت.
وتضررت أجزاء من قسم الطوارئ في المستشفى بعد أن شن الجيش الإسرائيلي، غارات كثيفة على منطقة حي المنارة القريب من المستشفى الذي يؤوي آلاف النازحين في باحاته.
وتسبب القصف بأضرار بالغة في أقسام ومرافق المستشفى، والمستشفى الميداني المجاور له، كما أدى لمقتل فلسطيني وإصابة 6 آخرين وصلوا جميعاً للمستشفى.

وقالت مشرفة التمريض في المستشفى ناريمان العباسي إن "الأضرار جراء الغارة الإسرائيلية أثرت على المستشفى وأدت لانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء منه، قبل التمكن من إعادتها".
وأضافت "تسبب القصف الإسرائيلي بحالة ذعر بين المرضى والنازحين"، مشيرة إلى أن انقطاع التيار الكهربائي يعرض حياة المرضى في أقسام العنايات للخطر.
وتواجه مستشفيات جنوب قطاع غزة، ضغطاً كبيراً مع خروج مستشفى ناصر ومستشفى الأمل عن الخدمة جراء الهجوم الذي ينفذه الجيش الإسرائيلي في مدينة خان يونس، والذي تسببت بدمار واسع في المدينة.
وتحذر وزارة الصحة في غزة ومؤسسات دولية عدة من كارثة في حال تقدم الجيش الإسرائيلي نحو مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، والتي تؤوي أكثر 1.2 مليون نازح من مختلف مناطق القطاع.

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