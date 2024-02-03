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الاحتلال يقتحم بلدة عنبتا

2/3/2024 9:55:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأحد، بلدة عنبتا شرق طولكرم.
وأفادت مصادر محلية، باقتحام قوة عسكرية من جيش الاحتلال مدعومة بالمشاة البلدة وتمركزها في منطقة الشايفات وشارع السكة في البلدة، وسط عمليات تفتيش وتمشيط واسعة في المكان.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المواطن محمد عدس ونشرت قناصتها على نوافذه، في الوقت الذي سمعت فيه اصوات انفجارات واطلاق الأعيرة النارية بكثافة.

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