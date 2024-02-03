الاحتلال يقتحم بلدة عنبتا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأحد، بلدة عنبتا شرق طولكرم.
وأفادت مصادر محلية، باقتحام قوة عسكرية من جيش الاحتلال مدعومة بالمشاة البلدة وتمركزها في منطقة الشايفات وشارع السكة في البلدة، وسط عمليات تفتيش وتمشيط واسعة في المكان.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المواطن محمد عدس ونشرت قناصتها على نوافذه، في الوقت الذي سمعت فيه اصوات انفجارات واطلاق الأعيرة النارية بكثافة.
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