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نيويورك تايمز: أسلحة حماس أذهلت الخبراء والدبلوماسيين على حد سواء

2/3/2024 9:55:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال تقرير نشرته صحيفة /نيويورك تايمز/ الأمريكية، اليوم الأحد، أن مسؤولين عسكريين في جيش الاحتلال ومخابراته خلصوا إلى أن "عدداً كبيراً من الأسلحة التي تستخدمها حماس في حربها كان مصدره الجيش الإسرائيلي نفسه".

وبالرغم من أن التقرير لم يتحدث صراحة عن تمكن وسطاء فلسطينيين من شراء هذا السلاح من ضباط في جيش الاحتلال، إلا أنه قال إنها أسلحة "سُرِقَت من المعسكرات المحيطة في غزة".

كما أوضح تقرير الصحيفة الأمريكية أن "المعلومات الاستخباراتية الأخيرة أظهرت مدى قدرة حماس على بناء العديد من صواريخها وأسلحتها المضادة للدبابات من آلاف الذخائر التي لم تنفجر عندما أطلقتها إسرائيل على غزة" خلال حروبها الماضية.

ونقلت عن النائب السابق لرئيس قسم إبطال مفعول القنابل في شرطة الاحتلال، مايكل كارداش، قوله إن "الذخائر غير المنفجرة هي المصدر الرئيسي للمتفجرات بالنسبة لحماس" مشيرا إلى أن مقاتلي "كتائب القسام" يعيدون تدوير هذه الذخائر وتصنيعها مجددا.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن القادة العسكريين والأمنيين في دولة الاحتلال، كانوا يعرفون أن هناك ذخائر لم تنفجر خلال عمليات جيش الاحتلال على غزة، في السنوات الماضية، وأن "حماس" كانت تعيد تصنيعها مجددا "لكن الواقع أذهل خبراء الأسلحة والدبلوماسيين على حد سواء" بحسب الصحيفة.

وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال كانت على دراية أن "مستودعات الأسلحة الخاصة بها كانت عرضة للسرقة... ووفقا لتقرير عسكري صدر في أوائل العام الماضي إلى أن آلاف طلقات الرصاص ومئات قطع الأسلحة والقنابل اليدوية قد سُرقت من قواعد سيئة الحراسة".

ونقل التقرير عن "ضابط مخابرات إسرائيلي" قوله إن خبراء متفجرات في جيش الاحتلال فحصوا صاروخاً، أطلقته "حماس" على "تل أبيب" خلال الأسابيع الماضية "واكتشفوا أن متفجراته العسكرية جاءت على الأرجح من صاروخ إسرائيلي غير منفجر أطلق على غزة خلال حرب سابقة".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

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