الأخضر بطلا لمختلط الريشة

الأخضر بطلا لمختلط الريشة
التاريخ
2/3/2024 9:51:52 PM
(MENAFN
- Al Watan) توج رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة مقرن المقرن، الفائزين والفائزات في ختام البطولة العربية للريشة الطائرة للشباب والعموم 2024 التي استضافتها الرياض، بمشاركة 15 دولة و100 لاعب ولاعبة على مدار 5 أيام.
وحقق المنتخب السعودي الميدالية الذهبية في منافسات الزوجي المختلط تحت 19 عاما، فيما نال المنتخب السعودي فضية زوجي الفتيات الميدالية الفضية.
MENAFN03022024000089011017ID1107805906
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.