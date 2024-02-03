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الأخضر بطلا لمختلط الريشة

2/3/2024 9:51:52 PM
(MENAFN- Al Watan) توج رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة مقرن المقرن، الفائزين والفائزات في ختام البطولة العربية للريشة الطائرة للشباب والعموم 2024 التي استضافتها الرياض، بمشاركة 15 دولة و100 لاعب ولاعبة على مدار 5 أيام.
وحقق المنتخب السعودي الميدالية الذهبية في منافسات الزوجي المختلط تحت 19 عاما، فيما نال المنتخب السعودي فضية زوجي الفتيات الميدالية الفضية.

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