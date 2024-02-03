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استشفاء بتدريبات ضمك

2/3/2024 9:51:51 PM
(MENAFN- Al Watan) أخضع مدرب ضمك، الروماني كوزمين كونترا لاعبيه لتدريبات صباحية، أمس، في الصالة الرياضية بمقر معسكر الفريق المقام حاليا في أبوظبي، تركزت على التدريبات البدنية واللياقية والاستشفائية، عقب المواجهة الودية التي خاضها فارس الجنوب أول من أمس، أمام الرائد، وكسبها فارس الجنوب 1/3، والتي جاءت ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف دوري روشن السعودي في الـ15 من فبراير.

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