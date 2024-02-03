استشفاء بتدريبات ضمك
التاريخ
2/3/2024 9:51:51 PM
(MENAFN
- Al Watan) أخضع مدرب ضمك، الروماني كوزمين كونترا لاعبيه لتدريبات صباحية، أمس، في الصالة الرياضية بمقر معسكر الفريق المقام حاليا في أبوظبي، تركزت على التدريبات البدنية واللياقية والاستشفائية، عقب المواجهة الودية التي خاضها فارس الجنوب أول من أمس، أمام الرائد، وكسبها فارس الجنوب 1/3، والتي جاءت ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف دوري روشن السعودي في الـ15 من فبراير.
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