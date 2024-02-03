الاتفاق يدعم جيرارد بمساعدين وكشافين

(MENAFN
- Al Watan) دعمت إدارة الاتفاق الجهاز الفني للكوماندوز، بقيادة الإنجليزي ستيفن جيرارد، وكذلك قطاع كرة القدم بشكل عام، وتعاقدت مع الإنجليزي دين هولدن، كمساعد ضمن طاقم الفريق الأول، بناء على طلب المدير الفني.
ويمتلك هولدن -صاحب الـ44 عامًا- خبرات كبيرة، حيث سبق له العمل في أندية والسال، وبريستول سيتي، وستوك سيتي، وتشارلتون أتليتك.
وسيظهر الويلزي دارين دافيس ضمن طاقم الفريق الأول، بعد خبرات كبيرة لصاحب الـ45 عامًا، رفقة كارديف سيتي، وسوانزي سيتي وملبورن.
وفيما يتعلق بالبحث عن المواهب الصاعدة، وتحسين جودة الصفقات الجديدة، فقد تم التعاقد مع الإنجليزي توماس سبرينج للقيام بمهمة رئيس الكشافين.
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