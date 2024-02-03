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الاتفاق يدعم جيرارد بمساعدين وكشافين

2/3/2024 9:51:51 PM
(MENAFN- Al Watan) دعمت إدارة الاتفاق الجهاز الفني للكوماندوز، بقيادة الإنجليزي ستيفن جيرارد، وكذلك قطاع كرة القدم بشكل عام، وتعاقدت مع الإنجليزي دين هولدن، كمساعد ضمن طاقم الفريق الأول، بناء على طلب المدير الفني.
ويمتلك هولدن -صاحب الـ44 عامًا- خبرات كبيرة، حيث سبق له العمل في أندية والسال، وبريستول سيتي، وستوك سيتي، وتشارلتون أتليتك.
وسيظهر الويلزي دارين دافيس ضمن طاقم الفريق الأول، بعد خبرات كبيرة لصاحب الـ45 عامًا، رفقة كارديف سيتي، وسوانزي سيتي وملبورن.
وفيما يتعلق بالبحث عن المواهب الصاعدة، وتحسين جودة الصفقات الجديدة، فقد تم التعاقد مع الإنجليزي توماس سبرينج للقيام بمهمة رئيس الكشافين.

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