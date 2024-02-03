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ومن بطون المآسي يولد الأمل

2/3/2024 9:46:53 PM
(MENAFN- Al Watan) تمر الأمة اليوم بمرحلة من المراحل الصعبة وهذه سنة الحياة التي تجري على كل الأمم فتتقلب بين مراحل مختلفة، اليوم الحروب الأهلية تعصف بعدة بلدان عربية والمخاطر تحيط بالأمة من عدة جوانب، وهذا الوضع ينعكس بالضرورة على نفسية ومزاج ومعنويات الفرد، لكن التاريخ يحدثنا بأن مثل هذه الأزمات تصقل وتنتج عقولا نهضوية كبيرة، وذلك عندما يتحول هذا الغضب إلى وقود يدفع الفرد لتقديم شيء يسهم في إصلاح واقع مجتمعه، كما يصف الإمام الغزالي ذلك في كتابه ((كيمياء السعادة)) إذ يمثل الإنسان بالمدينة ويجعل القلب ملكها والعقل الوزير والغضب القوة والشحنة، ويقول يجب ألا يكون الغضب تحت إمرة القلب ولكن تحت إمرة العقل ((بحيث يوظفه كوقود للهمة)).
والشواهد من التاريخ كثيرة على ذلك ولكن سنأخذ في هذا المقام مثالين من واقعنا المعاصر، وهما شخصيتان لا زالتا بيننا- نسأل الله لهما العمر المديد- جاء إنتاجهما من رحم هزيمة 67. الأول هو الفيلسوف المغربي طه عبدالرحمن الذي غيرت هزيمة 67 مسار حياته، فقد كان مهتما بالفقه والشعر حتى إن أشعاره أوصلته إلى أن يكون أصغر عضو في اتحاد كتاب المغرب العربي، ولكنه نتيجة لصدمة الهزيمة ترك الشعر وتوجه تفكيره نحو العقل الذي حمله مسؤولية الهزيمة، فعكف على دراسة العقل وأنتج عشرات المؤلفات في المنطق والفلسفة والفكر، مؤلفات هي من أجود ما كتب هذا الجيل والتي جعلها لبنات في بناء مشروعه النهضوي، وهي صالحة لأن تُستخدم سواء كاملة أو مجتزأة لبناء أي مشروع آخر، وهذا حال أي نتاج فكري سليم.
والشخصية الأخرى عالم الرياضيات والفيلسوف المصري رشدي راشد الذي تحول بشكل مباشر بعد صدمة 67 وقرر أن يكرس حياته للمساهمة في بناء حضاري للمستقبل بعد أن ((سقطت أوهام الحاضر)) كما يصف هو ذلك، وتبنى مشروعا يهدف إلى تكوين عقلية أصيلة قادرة على اللحاق بركب الأمم المتقدمة.
وبسبب هذا الإصرار والعزيمة أنتج عشرات المؤلفات والأبحاث وأصبح رمزا مهما في مجاله،
وإسهاماته وآرؤه حول النهضة العربيه والعقل العربي سوف تكون مادة غنية للأجيال من بعده يستفيدون منها لتحقيق أهدافه.
وبطبيعة الحال مثل هذه الأزمات القاسية تزلزل آخرين وهذا شيء طبيعي يحصل مع هكذا ظروف في جميع الأمم وعبر التاريخ. فهناك من ينسلخ من واقعه مغمض العينين ليفر إلى الماضي، وهناك من ينسلخ من جميع ثوابته ليذوب في الآخر. وهذان النوعان تزايدا بعد 67 مما دفع وأنتج عقولا راسخه تتصدى لهما وتصحح فكرهما، من أمثال محمد عابد الجابري والطيب تيزيني وآخرين.. كرسوا حياتهم لإنتاج فكري نهضوي أصيل مرتبط بحاضره وأمته.
هؤلاء المفكرون وغيرهم من أبناء جيل 67 لم يكونوا معروفين أثناء الهزيمة بل كانوا شبابا صغارا ولكنها أنتجتهم. اليوم تشعر بعض الشعوب العربية خصوصا ممن تعيش أوطانهم حروبا أهلية بالتشاؤم والغضب من الواقع، لكن يفترض أن يُوظف هذا الشعور ليكون دافعا للدراسة والبحث والإنتاج ولا يضيع أملنا في الله أبدا، وكما قال أنس الحجري:
سَتمطرُ الأرضُ يَومًا رغمَ شِحّتِها
ومِن بطونِ المآسي يُولَدُ الأملُ.

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