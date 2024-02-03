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دبلومات المهن الفنية

2/3/2024 9:46:53 PM
(MENAFN- Al Watan) نشهد اليوم حراكا فنيا شاملا للفنون المسرحية والسينمائية والموسيقية. وغني عن القول إنه من شأن حراك بهذا الحجم خلق مساحة احتياج لعدد كبير من المهن والوظائف في التمثيل وكتابة السيناريو والإخراج والتصوير والصوتيات والتقنيات والموسيقى والماكياج والأزياء والديكور والخدع السينمائية وغيرها الكثير من الأعمال التي نستعين عليها بالمهارات والخبرات الأجنبية لعدم إتاحتها للدراسة والتدريب ضمن نظامنا التعليمي.
وكشفت الفترة الأخيرة عن وجود خبرات سعودية صقلت موهبتها بالتعليم خارج البلاد، إضافة إلى وجود مواهب شابة شغوفة بالمجال الفني وتحتاج للتوجيه والتعليم في إطار مؤسسي نظامي يحميها من الاستغلال ويجنبها الهدر والعمل العشوائي.
من جهة أخرى هناك ضغط كبير للالتحاق بالجامعات وعبء أكبر على سوق العمل والوظائف، وهي ضغوط مرشحة للازدياد في ظل النمو السكاني والاقتصادي. ولا شك أن تدريس الفنون سيفتح الطريق نحو توطين المهن الفنية وتنويع الفرص.
أعتقد أنه من المناسب جدا أن نبدأ بتنوع المعاهد الفنية الثانوية للتأهيل للدبلوم في التخصصات المطلوبة في سوق الإنتاج الفني. ذلك أن هذه المهن لا تحتاج للدراسة الطويلة والتخصص الأكاديمي في الغالب، بل تحتاج في الأساس للتدريب المهاري المكثف والممارسة العملية التي تخلق بصمة خاصة للتجربة الفنية. مع إمكانية تعويض الفاقد المعرفي والفلسفي من خلال دورات وبحوث إضافية.
كما أن استقطاب الهواة في هذه المعاهد سيكون طريقة لرعاية المواهب وصناعة النجوم، وتأسيس جيل يدشن صناعة فنون سينمائية وأدائية سعودية مواكبة لتطلعات المرحلة القادمة.
ختاما.. نحن بحاجة حقيقية وماسة لمدرسة الفن، وصناعة فنوننا بأنفسنا وبما يشبهنا ويعبر عنا. واليوم تجاوزت الفنون مفهوم القوة الناعمة، فأصبحت قوة سياسية وثقافية واقتصادية لا يستهان بها، بل وتحولت إلى قيمة إبداعية ذات دلالة حضارية تعمل على المستوى الماورائي في الطبيعة الإنسانية لأي شعب، فتغير آفاق رؤيته لمفاهيم الحياة ولتفاعله مع مجتمعه ومع العالم كله. ولا أعتقد أن ثمة طريقا نسلكه أقصر من مقاعد الدراسة وتحت سقف التعليم.

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