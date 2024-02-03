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12 ألف متسابق في الحسا تركض

2/3/2024 9:46:52 PM
(MENAFN- Al Watan) شهد محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، أمس فعالية: ((الحسا تركض 2024م))، بمشاركة أكثر من 12 ألف متسابق ومتسابقة من جنسيات مختلفة، وعدد من مديري الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورجال الأعمال، تحت شعار: ((خطوة تعادل ألف ميل))، لدعم مرضى إعادة التأهيل والتوعية بأهمية التأهيل، بعد الجلطات والإصابات الرياضية والحوادث.
ثقافات متنوعة
أبان قائمون ومنظمون في الفعالية لـ((الوطن))، أن الفعالية، عبارة عن سباق سنوي، يجذب السباق سنويًا آلاف المتسابقين مـن جنسيات مختلفة، ومن ثقافات متنوعة يشاركون معًا بروح رياضية في واحة الأحساء، ونسخة الفعالية هذا العام، تميز السباق فيها بمسار مميز حول متنزه جبل الشعبة ((شمال الأحساء))، المطل على مزارع واحة النخيل مما أعطى تجربة مختلفة وطابعًا خلابًا، حيث إنه من أهم المواقع التاريخية والأثرية في الأحساء.
أساور طبية
انتشرت نقاط خاصة لتوزيع المياه، وسيارات الإسعاف والفرق الطبية، لتقديم المساعدة، وتوزيع الوجبات الصحية، وقبل انطلاق سباق الأطفال، جرى توزيع أساور طبية لتسجيل اسم الطفل، ومعلومات الاتصال لضمان سلامتهم وسهولة التواصل مع الآباء، وخصصت اللجنة المنظمة، تطبيقًا إلكترونيًا للسباق في أجهزة الهواتف المتنقلة للمتسابقين، يتضمن توجيهًا صوتيًا من البداية إلى النهاية، لتحديد مسار السباق، وتدريبًا صوتيًا للإبقاء في المسار الصحيح، وتتبع المسار ليتيح للأصدقاء والعائلة متابعة تقدم المتسابق، وإعلان النتائج الفورية عند عبور خط النهاية.
250 ألف ريال
كانت اللجنة المنظمة، أقامت برامج مصاحبة للفعالية على مدى يومين ((الخميس والجمعة))، خلال الفترة المسائية، من الساعة الـ3 عصرًا حتى الـ 11 ليلًا في متنزه جبل الشعبة، ومن مجموعة من الأنشطة المتنوعة، من بينها تسجيل المتسابقين، وتسليم حقائب المتسابقين، التي تتضمن: تي شيرت، خريطة المسار، رقم المتسابق، بجانب مشاركة مجموعة من الأركان التوعوية والتثقيفية المتخصصة في الرياضة، والصحة الرياضية، بجانب مجموعة من ألعاب الأطفال الحركية، ومسرح لأداء الفلكلورات الشعبية، وعربات الأطعمة، وفعاليات موسيقية، وركن للتصوير، وخيمة للضيافة، وأنشطة ترفيهية للأطفال، ومنطقة إحماء مع مدربين محترفين، وفي نهاية السباق، توج محافظ الأحساء صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، الفائزين بجوائز مالية تتجاوز الـ250 ألف ريال، وعينية، ومن بين الجوائز العينية: سيارتان من طراز 2024م، ودراجات رياضية احترافية، وميداليات، وسحوبات وجوائز للزائرين.

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