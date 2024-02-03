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تطوير المصليات المؤقتة على طرق المدينة

2/3/2024 9:46:52 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد البليهشي عن مبادرة تطوير المصليات المؤقتة على الطرق السريعة بعد تدشين أول مصلى على طريق المدينة المنورة – ينبع، ضمن مبادرة محراب إحدى الجمعيات الخاصة بالعناية بالمساجد ((جمعية مساجد طيبة))، وتحوي المصليات المؤقتة الحديثة أربع مميزات تشمل البيئة والهوية والاحتياجات الخاصة والكفاءة في الإنشاء والتشغيل والصيانة.
ويحوي المصلى العديد من التقنيات الحديثة من خلال تطوير البيئة للمصليات المؤقتة والتعديل عليها بإخفاء التشوه البصري، إضافة إلى اختلاق هوية جديدة للمصليات المؤقتة، فيما يخدم أيضًا المصلى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن المقعدين من خلال توفير مزلاج خاص ومواضئ مخصصة لهم، كما يوفر المصلى مواضئ خاصة للمصلين والاستفادة من مياه الوضوء بالتدوير لسقيا الأشجار الموجودة بمحيط المصلى وكذلك كفاءة الإنشاء والتشغيل والصيانة، حيث خصص للمساجد إدارة صيانة وتشغيل تشرف على نظافتها وصيانتها بصورة مستمرة.

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