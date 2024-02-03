تطوير المصليات المؤقتة على طرق المدينة

(MENAFN
- Al Watan) كشف أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد البليهشي عن مبادرة تطوير المصليات المؤقتة على الطرق السريعة بعد تدشين أول مصلى على طريق المدينة المنورة – ينبع، ضمن مبادرة محراب إحدى الجمعيات الخاصة بالعناية بالمساجد ((جمعية مساجد طيبة))، وتحوي المصليات المؤقتة الحديثة أربع مميزات تشمل البيئة والهوية والاحتياجات الخاصة والكفاءة في الإنشاء والتشغيل والصيانة.
ويحوي المصلى العديد من التقنيات الحديثة من خلال تطوير البيئة للمصليات المؤقتة والتعديل عليها بإخفاء التشوه البصري، إضافة إلى اختلاق هوية جديدة للمصليات المؤقتة، فيما يخدم أيضًا المصلى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن المقعدين من خلال توفير مزلاج خاص ومواضئ مخصصة لهم، كما يوفر المصلى مواضئ خاصة للمصلين والاستفادة من مياه الوضوء بالتدوير لسقيا الأشجار الموجودة بمحيط المصلى وكذلك كفاءة الإنشاء والتشغيل والصيانة، حيث خصص للمساجد إدارة صيانة وتشغيل تشرف على نظافتها وصيانتها بصورة مستمرة.
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