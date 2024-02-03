النموذجي يواجه يكاترينبورغ
التاريخ
2/3/2024 9:46:52 PM
(MENAFN
- Al Watan) يخوض الفتح أورال يكاترينبورغ الروسي وديًا، اليوم، ضمن مبارياته الودية بالمُعسكر الإعدادي للنموذجي المُقام في دبي خلال فترة التوقف الحالية، وكان الفريق واصل تحضيراته للمباراة بمران على فترتين.
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