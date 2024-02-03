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مؤشر أهداف Yelo ينخفض

2/3/2024 9:46:52 PM
(MENAFN- Al Watan) وثقت الجولة الـ19 لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، رقمًا سلبيًا على مستوى الأهداف، هو الأول من نوعه في الدوري، حيث تراجع مؤشر الأهداف إلى 13 هدفًا للمرة الأولى، وتصدر اللاعبون الأجانب مساهمات تسجيل الأهداف، ومحافظة الحراس على نظافة الشباك، وتراجعت انتصارات الجولة إلى 5 انتصارات، وخلت الجولة من البطاقات الحمراء، بينما احتسبت تقنية الـ(VAR) ثماني حالات تحكيمية.
عوامل
تسببت 5 عوامل ممثلة في رعونة المهاجمين، واستبسال المدافعين، وفدائية حراس المرمى، وضعف الهجوم، والأسلوب الدفاعي، في غياب مؤقت لغزارة الأهداف، والتي حرمت المتابعين المتعة، وشهدت الجولة 4 تعادلات، منها 3 مواجهات انتهت سلبية، ومواجهة وحيدة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثله.
تنافس
اشتعلت منافسة أندية دوري يلو في القمة والقاع، حيث تتنافس 7 أندية على الصدارة ومثلها على مؤخرة الترتيب، وحافظ القادسية على صدارة الترتيب بـ41 نقطة رغم تعثره في الجولة، وتقدم الجبلين إلى الوصافة بـ36 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الخلود صاحب المركز الثالث بـ35 نقطة، وحل العدالة رابعًا بـ33 نقطة، والعروبة خامسًا بـ32 نقطة، والعربي سادسًا بـ31 هدفًا، متفوقًا بفارق الأهداف عن الفيصلي السادس بنفس الرصيد، وتذيل القيصومة ترتيب الدوري بـ12 نقطة، وحل هجر في المركز ما قبل الأخير بـ14 نقطة، والترجي السادس عشر بـ16 نقطة، والصفا الخامس عشر بـ17 نقطة، والعين الرابع عشر بـ19 نقطة، والبكيرية الثالث عشر بـ20 نقطة، بفارق الأهداف عن أحد الثاني عشر بنفس الرصيد النقطي.
تراجع
تراجعت انتصارات الجولة إلى 5 انتصارات، وتفوقت انتصارات الضيوف بـ3 انتصارات مقابل انتصارين لأصحاب الأرض، وانخفض تسجيل الأهداف إلى 13 هدفًا، وتسجيل 3 أهداف حاسمة في الوقت القاتل، واحتساب 3 ضربات جزاء، تم تسجيل جزائية وحيدة مقابل إهدار جزائيتين، وغياب البطاقات الحمراء في الجولة، وفاقت انتصارات المتصدر القادسية انتصارات ثلاثي المؤخرة القيصومة وهجر والترجي مجتمعة، وتصدر القادسية أكثر الأندية انتصارات بـ12 انتصارًا، والبكيرية وهجر الأكثر تعادلات بـ8 تعادلات، والقيصومة الأكثر خسائر بـ13 خسارة.
مساهمات
تصدر اللاعبون الأجانب مساهمات تسجيل الأهداف، حيث يتصدر لاعب العربي أبلاي ولاعب القادسية فييتو المساهمات بـ16 مساهمة، وحل لاعب النجمة عثمان باتو ثالثًا بـ15 مساهمة، وتساوى لاعبا الجبلين والعربي محمد رايحي، وأولا جون رابعًا بـ14 مساهمة، وتصدر حارس الخلود الحفاظ على شباكه نظيفة بـ9 كلين شيت، يليه حارس القادسية روبلز بـ8 كلين شيت، وعلى صعيد اللاعبين المحليين، تصدر لاعب العدالة وليد الشنقيطي مساهمات الأهداف بـ12 مساهمة، ولاعب الباطن عبدالإله البرية ثانيًا بـ6 مساهمات.
- غزارة الأهداف توقفت في الجولة.
- تألق حراس المرمى أدى إلى تقلص الأهداف.
- 13 هدفًا فقط سجلها لاعبو الأندية الـ18.
- 5 انتصارات فقط سجلتها الجولة الـ19.
- 3 ضربات جزاء احتسبت خلال الجولة سجلت واحدة.
- البطاقة الحمراء غابت عن الجولة الـ19.
- 7 أندية تتنافس على مراكز المقدمة.
- 7 أندية تعاني في قاع الترتيب ومراكز الهبوط.

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