مؤشر أهداف Yelo ينخفض

(MENAFN
- Al Watan) وثقت الجولة الـ19 لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، رقمًا سلبيًا على مستوى الأهداف، هو الأول من نوعه في الدوري، حيث تراجع مؤشر الأهداف إلى 13 هدفًا للمرة الأولى، وتصدر اللاعبون الأجانب مساهمات تسجيل الأهداف، ومحافظة الحراس على نظافة الشباك، وتراجعت انتصارات الجولة إلى 5 انتصارات، وخلت الجولة من البطاقات الحمراء، بينما احتسبت تقنية الـ(VAR) ثماني حالات تحكيمية.
عوامل
تسببت 5 عوامل ممثلة في رعونة المهاجمين، واستبسال المدافعين، وفدائية حراس المرمى، وضعف الهجوم، والأسلوب الدفاعي، في غياب مؤقت لغزارة الأهداف، والتي حرمت المتابعين المتعة، وشهدت الجولة 4 تعادلات، منها 3 مواجهات انتهت سلبية، ومواجهة وحيدة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثله.
تنافس
اشتعلت منافسة أندية دوري يلو في القمة والقاع، حيث تتنافس 7 أندية على الصدارة ومثلها على مؤخرة الترتيب، وحافظ القادسية على صدارة الترتيب بـ41 نقطة رغم تعثره في الجولة، وتقدم الجبلين إلى الوصافة بـ36 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الخلود صاحب المركز الثالث بـ35 نقطة، وحل العدالة رابعًا بـ33 نقطة، والعروبة خامسًا بـ32 نقطة، والعربي سادسًا بـ31 هدفًا، متفوقًا بفارق الأهداف عن الفيصلي السادس بنفس الرصيد، وتذيل القيصومة ترتيب الدوري بـ12 نقطة، وحل هجر في المركز ما قبل الأخير بـ14 نقطة، والترجي السادس عشر بـ16 نقطة، والصفا الخامس عشر بـ17 نقطة، والعين الرابع عشر بـ19 نقطة، والبكيرية الثالث عشر بـ20 نقطة، بفارق الأهداف عن أحد الثاني عشر بنفس الرصيد النقطي.
تراجع
تراجعت انتصارات الجولة إلى 5 انتصارات، وتفوقت انتصارات الضيوف بـ3 انتصارات مقابل انتصارين لأصحاب الأرض، وانخفض تسجيل الأهداف إلى 13 هدفًا، وتسجيل 3 أهداف حاسمة في الوقت القاتل، واحتساب 3 ضربات جزاء، تم تسجيل جزائية وحيدة مقابل إهدار جزائيتين، وغياب البطاقات الحمراء في الجولة، وفاقت انتصارات المتصدر القادسية انتصارات ثلاثي المؤخرة القيصومة وهجر والترجي مجتمعة، وتصدر القادسية أكثر الأندية انتصارات بـ12 انتصارًا، والبكيرية وهجر الأكثر تعادلات بـ8 تعادلات، والقيصومة الأكثر خسائر بـ13 خسارة.
مساهمات
تصدر اللاعبون الأجانب مساهمات تسجيل الأهداف، حيث يتصدر لاعب العربي أبلاي ولاعب القادسية فييتو المساهمات بـ16 مساهمة، وحل لاعب النجمة عثمان باتو ثالثًا بـ15 مساهمة، وتساوى لاعبا الجبلين والعربي محمد رايحي، وأولا جون رابعًا بـ14 مساهمة، وتصدر حارس الخلود الحفاظ على شباكه نظيفة بـ9 كلين شيت، يليه حارس القادسية روبلز بـ8 كلين شيت، وعلى صعيد اللاعبين المحليين، تصدر لاعب العدالة وليد الشنقيطي مساهمات الأهداف بـ12 مساهمة، ولاعب الباطن عبدالإله البرية ثانيًا بـ6 مساهمات.
- غزارة الأهداف توقفت في الجولة.
- تألق حراس المرمى أدى إلى تقلص الأهداف.
- 13 هدفًا فقط سجلها لاعبو الأندية الـ18.
- 5 انتصارات فقط سجلتها الجولة الـ19.
- 3 ضربات جزاء احتسبت خلال الجولة سجلت واحدة.
- البطاقة الحمراء غابت عن الجولة الـ19.
- 7 أندية تتنافس على مراكز المقدمة.
- 7 أندية تعاني في قاع الترتيب ومراكز الهبوط.
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