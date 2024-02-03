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الدون يعود وصدمة جديدة للنصر

2/3/2024 9:46:52 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي باتت مشاركة قائد النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو في ديربي العاصمة الذي يجمع العالمي ومنافسه التقليدي الهلال الخميس المقبل، في ختام مباريات كأس موسم الرياض، بعد مشاركته في تدريبات فريقه، وجه حارس المرمى الكولومبي دافيد أوسبينا صدمة لمدربه البرتغالي لويس كاسترو، قبل الديربي، واستئناف الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا، بعدما كشفت الفحوص التي خضع لها غيابه لفترة تتراوح من أسبوعين إلى 3 أسابيع، بعد الإصابة التي تعرض لها أمام إنتر ميامي الأمريكي، وخرج أوسبينا مستبدلًا في المباراة التي أقيمت ضمن كأس موسم الرياض، وانتهت بفوز النصر بسداسية نظيفة. وأثبتت الفحوص الطبية تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية، ليتأكد غياب أوسبينا عن مباراتي الهلال في نهائي كأس موسم الرياض، الخميس المقبل، ومواجهة الفيحاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

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