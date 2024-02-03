الدون يعود وصدمة جديدة للنصر

(MENAFN
- Al Watan) في الوقت الذي باتت مشاركة قائد النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو في ديربي العاصمة الذي يجمع العالمي ومنافسه التقليدي الهلال الخميس المقبل، في ختام مباريات كأس موسم الرياض، بعد مشاركته في تدريبات فريقه، وجه حارس المرمى الكولومبي دافيد أوسبينا صدمة لمدربه البرتغالي لويس كاسترو، قبل الديربي، واستئناف الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا، بعدما كشفت الفحوص التي خضع لها غيابه لفترة تتراوح من أسبوعين إلى 3 أسابيع، بعد الإصابة التي تعرض لها أمام إنتر ميامي الأمريكي، وخرج أوسبينا مستبدلًا في المباراة التي أقيمت ضمن كأس موسم الرياض، وانتهت بفوز النصر بسداسية نظيفة. وأثبتت الفحوص الطبية تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية، ليتأكد غياب أوسبينا عن مباراتي الهلال في نهائي كأس موسم الرياض، الخميس المقبل، ومواجهة الفيحاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.
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