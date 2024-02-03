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عاشق الهجوم يقود الليث

2/3/2024 9:46:52 PM
(MENAFN- Al Watan) اتفقت إدارة الشباب مع المدرب البرتغالي فيتور بيريرا، لقيادة الليث حتى نهاية الموسم الحالي، خلفا للمدرب الكرواتي إيجور بيسكان، الذي أقيل من منصبه في ديسمبر الماضي، على خلفية تراجع نتائج الفريق. ويعتبر فيتور بيريرا من أبرز المدربين البرتغاليين وشهدت مسيرته التدريبية العديد من المحطات، حيث أشرف على تدريب 11 ناديا في مختلف الدوريات العالمية.
وتتمثل أبرز محطات بيريرا في تدريب بورتو البرتغالي والأهلي، وأولومبياكوس اليوناني وفنربخشة التركي، إضافة إلى شنجهاي الصيني وكورنثيانز وفلامينجو البرازيليين.
رحلة قصيرة
سبق وأن قاد بيريرا الأهلي خلال الفترة من يوليو 2013 حتى مايو 2014، وظهر الفريق تحت قيادته بشكل جيد.
وقاد بيريرا قلعة الكؤوس خلال 37 مباراة بكافة المسابقات، محققا الفوز في 19 مباراة وتعادل 10 مرات وخسر في 8 مناسبات.
وكان بيريرا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، ولكنه خسر المباراة النهائية أمام الشباب صفر / 3.
صانع الأفراح
نجح بيريرا في حصد 8 ألقاب خلال مسيرته التدريبية، حيث توج مع بورتو بالدوري البرتغالي وكأس السوبر المحلي خلال مناسبتين من كل بطولة.
وقاد أولومبياكوس لتحقيق ثنائية الدوري والكأس في اليونان، وتمكن من قيادة شنجهاي نحو لقبي الدوري والسوبر الصينيين.
عاشق الهجوم
يعتبر فيتور بيريرا من المدربين الذين يحبون الكرة الهجومية، حيث يعتمد دائما على طريقة (4-3-3) وأحيانا (4-2-3-1).
ويمتلك بيريرا حصيلة تهديفية رائعة مع الأندية التي دربها، فعلى سبيل المثال سجل بورتو تحت قيادته 193 هدفا خلال 93 مباراة.
ويعد شنجهاي أكثر الأندية التي تولى بيريرا قيادتها، حيث خاض معه 117 مباراة، وسجل الفريق خلالهم 247 هدفا.
-عقد الليث مع بيريرا يمتد حتى نهاية الموسم الحالي
-بيريرا قاد الأهلي موسم 2014 ثم طلب الرحيل
-البرتغالي خسر مع الراقي كأس الملك أمام الليث
مواجهة افتتاح الجوهرة أشهر موقعة جمعت بيريرا بالليث
-11 محطة تدريبية خاضها البرتغالي خلال مشواره التدريبي
-المدرب البرتغالي يعشق الهجوم بشكل واضح
-أسلوبه يعتمد على الاستحواذ والضغط المتواصل

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