عاشق الهجوم يقود الليث

(MENAFN
- Al Watan) اتفقت إدارة الشباب مع المدرب البرتغالي فيتور بيريرا، لقيادة الليث حتى نهاية الموسم الحالي، خلفا للمدرب الكرواتي إيجور بيسكان، الذي أقيل من منصبه في ديسمبر الماضي، على خلفية تراجع نتائج الفريق. ويعتبر فيتور بيريرا من أبرز المدربين البرتغاليين وشهدت مسيرته التدريبية العديد من المحطات، حيث أشرف على تدريب 11 ناديا في مختلف الدوريات العالمية.
وتتمثل أبرز محطات بيريرا في تدريب بورتو البرتغالي والأهلي، وأولومبياكوس اليوناني وفنربخشة التركي، إضافة إلى شنجهاي الصيني وكورنثيانز وفلامينجو البرازيليين.
رحلة قصيرة
سبق وأن قاد بيريرا الأهلي خلال الفترة من يوليو 2013 حتى مايو 2014، وظهر الفريق تحت قيادته بشكل جيد.
وقاد بيريرا قلعة الكؤوس خلال 37 مباراة بكافة المسابقات، محققا الفوز في 19 مباراة وتعادل 10 مرات وخسر في 8 مناسبات.
وكان بيريرا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، ولكنه خسر المباراة النهائية أمام الشباب صفر / 3.
صانع الأفراح
نجح بيريرا في حصد 8 ألقاب خلال مسيرته التدريبية، حيث توج مع بورتو بالدوري البرتغالي وكأس السوبر المحلي خلال مناسبتين من كل بطولة.
وقاد أولومبياكوس لتحقيق ثنائية الدوري والكأس في اليونان، وتمكن من قيادة شنجهاي نحو لقبي الدوري والسوبر الصينيين.
عاشق الهجوم
يعتبر فيتور بيريرا من المدربين الذين يحبون الكرة الهجومية، حيث يعتمد دائما على طريقة (4-3-3) وأحيانا (4-2-3-1).
ويمتلك بيريرا حصيلة تهديفية رائعة مع الأندية التي دربها، فعلى سبيل المثال سجل بورتو تحت قيادته 193 هدفا خلال 93 مباراة.
ويعد شنجهاي أكثر الأندية التي تولى بيريرا قيادتها، حيث خاض معه 117 مباراة، وسجل الفريق خلالهم 247 هدفا.
-عقد الليث مع بيريرا يمتد حتى نهاية الموسم الحالي
-بيريرا قاد الأهلي موسم 2014 ثم طلب الرحيل
-البرتغالي خسر مع الراقي كأس الملك أمام الليث
مواجهة افتتاح الجوهرة أشهر موقعة جمعت بيريرا بالليث
-11 محطة تدريبية خاضها البرتغالي خلال مشواره التدريبي
-المدرب البرتغالي يعشق الهجوم بشكل واضح
-أسلوبه يعتمد على الاستحواذ والضغط المتواصل
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