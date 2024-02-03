العنابي والعميد لإكمال مربع الذهب

(MENAFN
- Al Watan) يتطلع الاتحاد إلى تأكيد استفادته من فترة التوقف الحالية، ومسح الصورة السيئة التي ظهر بها قبل التوقف، وتطمين جماهيره، حينما يحل ضيفًا ثقيلا على الفيصلي الساعي للاستفادة من عثرات العميد وتأزم موقفه قبل التوقف، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، في اللقاء المؤجل من ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي أجل نظير مشاركة النمور في كأس العالم للأندية، التي استضافتها المملكة خلال ديسمبر الماضي، وتوج بها مانشستر سيتي الإنجليزي.
ويطمح العنابي والعميد إلى حجز المقعد الأخير في نصف نهائي البطولة الغالية، بعد أن حجزت أندية الهلال والنصر والخليج مقاعدها في دور
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