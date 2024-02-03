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العنابي والعميد لإكمال مربع الذهب

2/3/2024 9:46:52 PM
(MENAFN- Al Watan) يتطلع الاتحاد إلى تأكيد استفادته من فترة التوقف الحالية، ومسح الصورة السيئة التي ظهر بها قبل التوقف، وتطمين جماهيره، حينما يحل ضيفًا ثقيلا على الفيصلي الساعي للاستفادة من عثرات العميد وتأزم موقفه قبل التوقف، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، في اللقاء المؤجل من ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي أجل نظير مشاركة النمور في كأس العالم للأندية، التي استضافتها المملكة خلال ديسمبر الماضي، وتوج بها مانشستر سيتي الإنجليزي.
ويطمح العنابي والعميد إلى حجز المقعد الأخير في نصف نهائي البطولة الغالية، بعد أن حجزت أندية الهلال والنصر والخليج مقاعدها في دور

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