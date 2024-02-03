المحامون المرخصون يتزايدون 3 أضعاف

(MENAFN
- Al Watan) سجلت أعداد المحامين المرخص لهم في الربع الرابع من العام الماضي، 3 أضعاف المرخص لهم في الربع الثالث، بـ 1417 محاميا بنسبة 154%، وارتفعت أعداد المحامين المتدربين بـ29%، كذلك ارتفعت حالات المعونة القضائية الواردة بشكل كبير مشكلة 101%، إذ بلغت 407 حالات، مقابل 202 حالة واردة في الربع الثالث.
وسجلت شكاوى المحامين الواردة ارتفاعا بـ17%، إذ بلغت 344 شكوى في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بالربع الثالث والتي بلغت 293 شكوى، في وقت ارتفعت البلاغات الواردة 12%، وبلغت 123 بلاغا، مقابل 118 بلاغا في الربع الثالث.
تراجع السجلات
كشف تقرير الهيئة السعودية تراجع سجلات المنشآت القانونية الصادرة بـ7%، حيث بلغ إجماليها 1011 سجلا للمنشآت القانونية، وانخفض عدد الممثلين النظاميين إلى 288 ممثلا بـ7%، مقارنة بالربع الثالث الذي بلغ 310 ممثلين نظاميين، وانخفاض المنتسبين للعضوية الأساسية بـ71%، حيث بلغ إجمالي المنتسبين 1551 منتسبا، مقابل 5329 في الربع الثالث، وانخفاض المنتسبين للعضوية الأكاديمية بـ44%، حيث بلغ إجمالي المنتسبين للأكاديمية 691 منتسبا، بينما ارتفع عدد المنتسبين للعضوية المهنية بـ56%، حيث بلغ إجمالي المنتسبين للعضوية المهنية 274 مقابل 176 منتسبا في الربع الثالث.
75 % مهنيين
بلغ إجمالي الممارسين المعتمدين مهنيا 908 ممارسين، والتي سجلت ارتفاعا بـ75%، وبلغ إجمالي المحامين في سجل المتطوعين 203 محامين بارتفاع 19%، وبلغ عدد المنضمين الجدد لبرنامج الاعتماد المهني السعودي للقانونيين 1627 محاميا جديدا، والتي ارتفعت بـ48%، وبلغ إجمالي المنضمين لبرنامج الاعتماد المهني السعودي للقانونيين 3603 محامين، والتي ارتفعت بـ17%، وارتفعت تقارير الخبرة والمشورة الفنية إلى 35 تقريرا بـ84%.
شكاوى وتراخيص
%17 ارتفاع الشكاوى الواردة
%12 ارتفاع البلاغات الواردة
%154 محامون مرخصون
%7 انخفاض الممثلين النظاميين
%7 انخفاض سجلات المنشآت القانونية الصادرة
%71 انخفاض المنتسبين للعضوية الأساسية
%56 ارتفاع المنتسبين للعضوية المهنية
%101 ارتفاع المعونة القضائية الواردة
%75 ارتفاع الممارسين المعتمدين مهنيا
203 محامين متطوعين
1029 محاميا متدربا
3603 محاميا منضما لبرنامج الاعتماد المهني للقانونيين
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