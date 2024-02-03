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44 % من القروض الزراعية للاستثمار بالمواشي

2/3/2024 9:46:51 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ إجمالي قيمة قروض الخدمات الائتمانية الاستثمارية للمشاريع الزراعية المتخصصة 301.735.828 مليون ريال، وسجل عدد المشاريع 13 مشروعا، جاء ذلك حسب صندوق التنمية الزراعية لعام 2022، حيث سجلت قروض التكاليف التشغيلية لتربية الماشية نسبة 44.17 % من القيمة الائتمانية للقروض.
توزيع القروض
سجل فرع الرياض 2 مشروع دواجن للحم بقيمة قرض 4.862.244 ريالا، و1 مشروع مركز تسويق المنتجات الزراعية، 1 مشروع قيمة القرض 3.253.311 ريالا، 1 مشرع مصنع أعلاف، قيمة القرض 3.400.000 ريال، وبلغ إجمالي القروض للخدمات الائتمانية الاستثمارية للمشاريع المتخصصة في الرياض 11.515.555 ريال
باقي المناطق
سجلت المشاريع في القصيم 1 مشروع بيوت محمية بقيمة قرض 6.935.048 ريالا، أما فرع المنطقة الشرقية، فسجل 2 مشروع دواجن لاحم، وقيمة القرض 20.488.011 ريالا، وفرع حائل 1 مشروع بيوت محمية مكيفة، قيمة القرض 10.378.056 ريالا، فرع الجوف سجل 1 مشروع مصنع شرائح البطاطس المقلية، قيمة القرض 186.070.594 ريالا، في حين سجل فرع جازان 1 مشروع دواجن لاحم قيمة القرض 19.234.996 ريال، وفرع الخرج 1 مشروع بيوت محمية مكيفة قيمة القرض 990,500 ريال، و1 مشروع دواجن اللاحم قيمة القرض 33.210.625 ريالا، و1 مشروع دواجن بياض، قيمة القرض 12.912.443 ريالا، وإجمالي فرع الخرج 47.113.568 ريالا.
قروض الخدمات الائتمانية
هي المشاريع التي يتم خلالها استثمار الموارد الاقتصادية لبناء هياكل إنتاجية وإدارتها بهدف الحصول على عائد سنوي في فترة محددة. وتعتبر هذه من الخدمات الائتمانية طويلة الأجل والتي يتم منحها كقرض مباشر للمشاريع المتخصصة، سواء لغرض إقراض المشاريع المتخصصة الجديدة، والتوسعة، وإعادة التأهيل ويتطلب الحصول على هذه الخدمة وجود دراسة جدوى اقتصادية وترخيص من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتحدد فترة السداد للمشاريع المتخصصة، بناءً على التدفقات النقدية، ودراسة المشروع، والتحليل الائتماني.
نسبة قروض الخدمات الائتمانية للقروض التنموية:
سماد كيماوي= 0.17%
تقاوى بصل= 0.6%
نسبة مصاريف نقل المناحل= 0.10 %
البيوت المحمية= 0.69%
شتلات عنب= 0.65%
قرض القرقور= 0.01%
خيمة للمناحل المتنقلة= 0.01%
خزانات مياه= 0.05 %
شبكة الصيد= 0.07 %
خلايا خبيه للنحل= 0.22%
محراش مشطي= 0.07%
شتلات الفواكه= 0.07 %
مولد كهربي= 0.02%،
مولد بحري= 0.07 %
بيوت فيبر جلاس مكيفه= 0.62 %
محراث تفتيت قرصي مسحوب= 0.05 %
فرزات العسل اليدوية= 0.03%
شبكة ري تنقيط= 2.55%
سماد بلدي= 0.01%
ترميم جدر استناديه= 0.21%
ترميم مدرجات جبيلة=0.15%
شيول أمامي= 0.25 %
مستودعات= 2.46 %
ادوات تعبئة= 0.01%
خلايا تبريد للبيوت المحمية= 0.02 %
مقطورة زراعية= 0.29 %
قارب صيد= 1.25 %
ادوات سلامة=0.01 %
مواسير تغليف الابار= 0.13 %
أغنام= 3.51 %
جهاز رش مبيدات= 0.12 %
مصدات رياح= 0.26 %
حبوب لقاح= 0.04 %
مباني= 3.23 %
تكاليف تشغيلية للقمح= 2.87 %
بيوت مكيفة بلاستيك مفرد بدون التدفئة= 2.57%
مواسير ري بلاستك= 0.53%
أغطية بلاستيك للبيوت= 0.06%
محروقات - محاصيل حلقية= 0.14 %
راس كهربائي= 0.37%
رسوم ايصال التيار الكهربائي= 1.26 %
تكايف تشغيلية - مريي الماشية= 44.17 %
حراثة= 3.46 %
سيارة مبردة= 2.27 %

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