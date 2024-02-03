44 % من القروض الزراعية للاستثمار بالمواشي

(MENAFN
- Al Watan) بلغ إجمالي قيمة قروض الخدمات الائتمانية الاستثمارية للمشاريع الزراعية المتخصصة 301.735.828 مليون ريال، وسجل عدد المشاريع 13 مشروعا، جاء ذلك حسب صندوق التنمية الزراعية لعام 2022، حيث سجلت قروض التكاليف التشغيلية لتربية الماشية نسبة 44.17 % من القيمة الائتمانية للقروض. توزيع القروض
سجل فرع الرياض 2 مشروع دواجن للحم بقيمة قرض 4.862.244 ريالا، و1 مشروع مركز تسويق المنتجات الزراعية، 1 مشروع قيمة القرض 3.253.311 ريالا، 1 مشرع مصنع أعلاف، قيمة القرض 3.400.000 ريال، وبلغ إجمالي القروض للخدمات الائتمانية الاستثمارية للمشاريع المتخصصة في الرياض 11.515.555 ريال باقي المناطق
سجلت المشاريع في القصيم 1 مشروع بيوت محمية بقيمة قرض 6.935.048 ريالا، أما فرع المنطقة الشرقية، فسجل 2 مشروع دواجن لاحم، وقيمة القرض 20.488.011 ريالا، وفرع حائل 1 مشروع بيوت محمية مكيفة، قيمة القرض 10.378.056 ريالا، فرع الجوف سجل 1 مشروع مصنع شرائح البطاطس المقلية، قيمة القرض 186.070.594 ريالا، في حين سجل فرع جازان 1 مشروع دواجن لاحم قيمة القرض 19.234.996 ريال، وفرع الخرج 1 مشروع بيوت محمية مكيفة قيمة القرض 990,500 ريال، و1 مشروع دواجن اللاحم قيمة القرض 33.210.625 ريالا، و1 مشروع دواجن بياض، قيمة القرض 12.912.443 ريالا، وإجمالي فرع الخرج 47.113.568 ريالا. قروض الخدمات الائتمانية
هي المشاريع التي يتم خلالها استثمار الموارد الاقتصادية لبناء هياكل إنتاجية وإدارتها بهدف الحصول على عائد سنوي في فترة محددة. وتعتبر هذه من الخدمات الائتمانية طويلة الأجل والتي يتم منحها كقرض مباشر للمشاريع المتخصصة، سواء لغرض إقراض المشاريع المتخصصة الجديدة، والتوسعة، وإعادة التأهيل ويتطلب الحصول على هذه الخدمة وجود دراسة جدوى اقتصادية وترخيص من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتحدد فترة السداد للمشاريع المتخصصة، بناءً على التدفقات النقدية، ودراسة المشروع، والتحليل الائتماني. نسبة قروض الخدمات الائتمانية للقروض التنموية:
سماد كيماوي= 0.17%
تقاوى بصل= 0.6%
نسبة مصاريف نقل المناحل= 0.10 %
البيوت المحمية= 0.69%
شتلات عنب= 0.65%
قرض القرقور= 0.01%
خيمة للمناحل المتنقلة= 0.01%
خزانات مياه= 0.05 %
شبكة الصيد= 0.07 %
خلايا خبيه للنحل= 0.22%
محراش مشطي= 0.07%
شتلات الفواكه= 0.07 %
مولد كهربي= 0.02%،
مولد بحري= 0.07 %
بيوت فيبر جلاس مكيفه= 0.62 %
محراث تفتيت قرصي مسحوب= 0.05 %
فرزات العسل اليدوية= 0.03%
شبكة ري تنقيط= 2.55%
سماد بلدي= 0.01%
ترميم جدر استناديه= 0.21%
ترميم مدرجات جبيلة=0.15%
شيول أمامي= 0.25 %
مستودعات= 2.46 %
ادوات تعبئة= 0.01%
خلايا تبريد للبيوت المحمية= 0.02 %
مقطورة زراعية= 0.29 %
قارب صيد= 1.25 %
ادوات سلامة=0.01 %
مواسير تغليف الابار= 0.13 %
أغنام= 3.51 %
جهاز رش مبيدات= 0.12 %
مصدات رياح= 0.26 %
حبوب لقاح= 0.04 %
مباني= 3.23 %
تكاليف تشغيلية للقمح= 2.87 %
بيوت مكيفة بلاستيك مفرد بدون التدفئة= 2.57%
مواسير ري بلاستك= 0.53%
أغطية بلاستيك للبيوت= 0.06%
محروقات - محاصيل حلقية= 0.14 %
راس كهربائي= 0.37%
رسوم ايصال التيار الكهربائي= 1.26 %
تكايف تشغيلية - مريي الماشية= 44.17 %
حراثة= 3.46 %
سيارة مبردة= 2.27 %
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