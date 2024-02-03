الذهب يواصل ارتفاعه الأسبوعي

(MENAFN
- Al Watan) انخفضت أسعار الذهب على المستوى اليومي في نهاية الأسبوع، وارتفعت على المستوى الأسبوعي، مع صعود الدولار، وبعد تقرير قوي للوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة، مما أثار بعض الشكوك بشأن ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي قد يبدأ خفض أسعار الفائدة قريبًا.
وانخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 0.8% إلى 2038.59 دولارًا للأوقية، لكن الأسعار ارتفعت بنسبة 1% تقريبًا خلال الأسبوع، واستقرت فوق المستوى الرئيسي 2000 دولار منذ بداية العام.
وجرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب منخفضة 0.8% إلى 2053.7 دولارا.
وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.9%، مما يجعل السبائك أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب، كما ارتفعت عائدات السندات القياسية لأجل 10 سنوات.
وأضاف أصحاب العمل في الولايات المتحدة 353 ألف وظيفة في يناير، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين البالغة 180 ألفًا.
وقد شجع الاقتصاد المرن وإنتاجية العمال القوية الشركات على توظيف المزيد من الموظفين والاحتفاظ بهم، وهو الاتجاه الذي يمكن أن يحمي الاقتصاد من الركود هذا العام.
وفقًا لتقرير (CME Fed Watch)، يتوقع المتداولون الآن فرصة بنسبة 70% تقريبًا لخفض أسعار الفائدة الأمريكية في مايو، مقارنة بـ 92% قبل صدور البيانات، ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.
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