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الذهب يواصل ارتفاعه الأسبوعي

2/3/2024 9:46:51 PM
(MENAFN- Al Watan) انخفضت أسعار الذهب على المستوى اليومي في نهاية الأسبوع، وارتفعت على المستوى الأسبوعي، مع صعود الدولار، وبعد تقرير قوي للوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة، مما أثار بعض الشكوك بشأن ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي قد يبدأ خفض أسعار الفائدة قريبًا.
وانخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 0.8% إلى 2038.59 دولارًا للأوقية، لكن الأسعار ارتفعت بنسبة 1% تقريبًا خلال الأسبوع، واستقرت فوق المستوى الرئيسي 2000 دولار منذ بداية العام.
وجرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب منخفضة 0.8% إلى 2053.7 دولارا.
وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.9%، مما يجعل السبائك أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب، كما ارتفعت عائدات السندات القياسية لأجل 10 سنوات.
وأضاف أصحاب العمل في الولايات المتحدة 353 ألف وظيفة في يناير، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين البالغة 180 ألفًا.
وقد شجع الاقتصاد المرن وإنتاجية العمال القوية الشركات على توظيف المزيد من الموظفين والاحتفاظ بهم، وهو الاتجاه الذي يمكن أن يحمي الاقتصاد من الركود هذا العام.
وفقًا لتقرير (CME Fed Watch)، يتوقع المتداولون الآن فرصة بنسبة 70% تقريبًا لخفض أسعار الفائدة الأمريكية في مايو، مقارنة بـ 92% قبل صدور البيانات، ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.

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