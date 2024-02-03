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10.4% تراجع سنوي بأسعار الأغذية

2/3/2024 9:46:51 PM
(MENAFN- Al Watan) واصلت أسعار المواد الغذائية في العالم تراجعها في يناير تحت تأثير هبوط أسعار الحبوب واللحوم حسب منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، بعد تراجع بنسبة 13.7% في 2023.
وسجل مؤشر أسعار المواد الغذائية الذي تضعه منظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة، ويتابع تقلبات الأسعار الدولية لسلة من المنتجات الأساسية، تراجعا بنسبة 1% الشهر الماضي مقارنة بديسمبر.
وتصل نسبة التراجع بمعدل سنوي إلى 10.4% بالمقارنة مع يناير 2023، وسجل مؤشر أسعار الحبوب انكفاء بنسبة 2.2% في يناير.
وكان هذا التطور نتيجة تراجع أسعار الحبوب تحت وطأة منافسة شديدة بين الدول المصدرة، ومع حلول موسم الحصاد في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية.
كما تراجعت أسعار الذرة مع بدء موسم الحصاد في الأرجنتين، وفي ظل مخزون أمريكي أكبر من التوقعات.
في المقابل، أشارت الفاو إلى ارتفاع أسعار الأرز بنسبة 1.2%، ما ((يعكس طلبا قويا على أرز إنديكا العالي النوعية من تايلاند وباكستان وشراء إندونيسيا كميات إضافية)).
كذلك ارتفع مؤشر أسعار الزيوت النباتية بنسبة 0.1% فيما بقيت أسعار مشتقات الحليب مستقرة.
وتراجع مؤشر أسعار اللحوم للشهر السابع على التوالي مسجلا -1.4% وأوضحت الفاو أن ((وفرة العرض من الدول المصدرة الرئيسية أدى إلى تراجع أسعار لحوم الدجاج والبقر والخنزير في العالم)).
وازدادت أسعار السكر بـ0.8% مدفوعة بالمخاوف حيال الوطأة المرجحة لأمطار أدنى من المتوسط في البرازيل في حقول قصب السكر التي يبدأ حصادها في أبريل، وتوقعات الإنتاج غير المؤاتية في تايلاند والهند.

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