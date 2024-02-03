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%5 انخفاض الاعتماد السعودي على عائدات النفط

2/3/2024 9:46:51 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف تقرير لموقع ((جلوبال فاينانس)) الاقتصادي أن خطة السعودية لتقليل الاعتماد على النفط، وتطوير قطاعات أخرى، وتوسيع القاعدة الضريبية كانت ناجحة، إذ انخفضت حصة عائدات النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 45% في عام 2012 إلى حوالي 40% في 2023.
وعلى الرغم من توقع عجز مالي صغير خلال الفترة 2024-2026، فإن الحكومة لديها هوامش أمان كافية للتخفيف من التقلبات في أسعار النفط.
وقال التقرير إنه المملكة تتطلع إلى جذب المستثمرين الأجانب في قطاعات تشمل البيع بالتجزئة والتصنيع والتمويل والصحة والتكنولوجيات الجديدة والتعدين والسياحة والزراعة والترفيه. وبحلول عام 2030، تريد زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 100 مليار دولار سنويا، أي ما يعادل 450 مليار دولار من الاستثمار المحلي.
ولإقناع الأجانب بالاستعانة برأس المال، جددت السعودية قوانينها التجارية. وتشمل التغييرات البارزة في السياسة السماح بملكية الشركات الأجنبية بنسبة 100%، وإنشاء نظام لتسوية المنازعات وقانون للإفلاس، وطرح إجراءات الترخيص الرقمي، مع الحفاظ على الحوافز المالية مثل ضريبة الدخل الشخصي الصفرية وضريبة ثابتة بنسبة 20% على الشركات - وهي الأدنى في مجموعة دول مجموعة العشرين.
وزادت الصفقات التجارية والتراخيص الجديدة بنسبة 95% و 267% على التوالي في عام 2022 وحده.
وابتداء من هذا العام، سيتم منع الشركات الأجنبية التي ليس لها مقرات إقليمية في المملكة العربية السعودية من أي عقود مع الحكومة.
القطاعات ذات إمكانات النمو الأكبر
. الهيدروكربونات النهائية
. التعدين
. الطاقة النظيفة
. النقل والخدمات اللوجستية
. الخدمات المالية.

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