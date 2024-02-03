الصداقة التونسية الروسية: موسكو منفتحة على الاستثمار والتعاون مع تونس في كل المجالات

MENAFN - Al-Borsa News) أكد رئيس جمعية الصداقة التونسية الروسية فتحي عشوش، أن روسيا منفتحة على الاستثمار والتعاون مع تونس في كافة المجالات ، مضيفا أنه سيتم العمل على استغلال الإرادة السياسية المشتركة من أجل دعم التعاون الثنائي بين البلدين.

وقال عشوش ـ في تصريح لوكالة الانباء التونسية اليوم السبت ـ ان الجمعية أعدت برنامجا متكاملا للتعاون المشترك يمتد على ستة أشهر سيطرح خلال أعمال الدورة الثامنة للجنة المشتركة التونسية – الروسية التي ستعقد في موسكو قريبا.

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وأوضح أن برنامج التعاون يشمل العديد من المجالات وخاصة السياحية منها، إذ ستسعى الجمعية على استقطاب السياح الروس الذين تراجع عددهم بصفة ملحوظة، بعد أن كانت تونس تستقبل قبل جائحة كورونا 26 ألف سائح روسي.

وشدد على ضرورة أن تبذل تونس الكثير من الجهد من أجل إعادة استقطاب السياح الروس، مشيرا إلى أنه لمس رغبة جادة لدى الروس لزيارة تونس وخاصة من الدبلوماسيين الذين أعربوا عن حبهم الكبير لتونس وإعجابهم بها .

وأكد عشوش أنه لمس إصرارا وجدية من الطرفين التونسي والروسي على دفع التعاون المشترك في جميع المجالات خاصة مع التوجه الجديد للدولة التونسية القائم على تنويع الأسواق الخارجية وعدم الاقتصار على السوق الأوروبية .

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