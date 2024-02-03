الصداقة التونسية الروسية: موسكو منفتحة على الاستثمار والتعاون مع تونس في كل المجالات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد رئيس جمعية الصداقة التونسية الروسية فتحي عشوش، أن روسيا منفتحة على الاستثمار والتعاون مع تونس في كافة المجالات ، مضيفا أنه سيتم العمل على استغلال الإرادة السياسية المشتركة من أجل دعم التعاون الثنائي بين البلدين.
وقال عشوش ـ في تصريح لوكالة الانباء التونسية اليوم السبت ـ ان الجمعية أعدت برنامجا متكاملا للتعاون المشترك يمتد على ستة أشهر سيطرح خلال أعمال الدورة الثامنة للجنة المشتركة التونسية – الروسية التي ستعقد في موسكو قريبا.
موضوعات متعلقة
الحكومة اليمنية تبحث الدعم البريطاني في الجوانب الاقتصادية والمالية المغرب يستضيف مؤتمرا وزاريا حول البلدان المتوسطة الدخل وزير الخارجية التشيكي يقترح البحث عن إمدادات للذخيرة لأوكرانيا خارج الاتحاد الأوروبي
وأوضح أن برنامج التعاون يشمل العديد من المجالات وخاصة السياحية منها، إذ ستسعى الجمعية على استقطاب السياح الروس الذين تراجع عددهم بصفة ملحوظة، بعد أن كانت تونس تستقبل قبل جائحة كورونا 26 ألف سائح روسي.
وشدد على ضرورة أن تبذل تونس الكثير من الجهد من أجل إعادة استقطاب السياح الروس، مشيرا إلى أنه لمس رغبة جادة لدى الروس لزيارة تونس وخاصة من الدبلوماسيين الذين أعربوا عن حبهم الكبير لتونس وإعجابهم بها .
وأكد عشوش أنه لمس إصرارا وجدية من الطرفين التونسي والروسي على دفع التعاون المشترك في جميع المجالات خاصة مع التوجه الجديد للدولة التونسية القائم على تنويع الأسواق الخارجية وعدم الاقتصار على السوق الأوروبية .
المصدر:
MENAFN03022024000202011048ID1107805885
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.