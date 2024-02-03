مخصصات التقاعد تهبط بأرباح بنك SBI الهندي دون التوقعات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
جاءت أرباح مصرف“ستيت بنك أوف إنديا” (State Bank of India) الهندي في الربع الأخير دون متوسط تقديرات المحللين، إذ احتفظ أكبر بنك في الهند من حيث الأصول بمزيد من الأموال للوفاء بالتزامات التقاعد.
وأعلن البنك في بيان اليوم السبت عن دخل صافي 91.6 مليار روبية (1.1 مليار دولار) للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر، وذلك مقارنة بمتوسط التقديرات البالغ 133 مليار روبية في استطلاع أجرته بلومبرغ.
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وخصص“SBI” مبلغ 71 مليار روبية لمعاشات التقاعد، مما أدى إلى انخفاض صافي دخله إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام.
وأقر بتخصيص 49.6 مليار روبية للديون المعدومة الجديدة، أي أكثر بنسبة 30% عن فترة الثلاثة أشهر السابقة.
وقال دينيش خارا، الرئيس التنفيذي للبنك، في مؤتمر صحفي عن الأرباح في مومباي، إن المصرف كان لديه“انحراف” معين في المعاشات التقاعدية المدفوعة لموظفيه، قبل حل هذه المسألة، مما أدى إلى زيادة المخصصات.
تواجه البنوك الهندية الكبرى تقلص هوامش ربح مع بدء إعادة تسعير الودائع، وتتعامل مع صعوبات في السيولة وانخفاض نمو الودائع الذي يتخلف عن نمو الائتمان.
انخفض المؤشر“نيفتي بنك إندكس” (Nifty Bank Index) بنسبة 5% تقريباً هذا العام، كما تلقى بنك“إتش دي إف سي” (HDFC) ضربة أقوى بعد أن كشفت نتائج أعماله الشهر الماضي عن انخفاض نمو الودائع وتوسع الفروع.
وقال خارا إن“إس بي آي” لديه سيولة كافية لدعم الطلب على الائتمان ونمو الاقتصاد.
وأضاف:“نهتم بمحفظة الالتزامات، ونراقب بشكل مستمر ملف الودائع، (صحيح أنه) كان هناك تباطؤ في حسابات الادخار، لكن النمو الإجمالي لدينا كان أفضل من القطاع”.
هبط صافي دخل الفوائد لدى البنك الهندي إلى 398.2 مليار روبية قليلاً عن تقديرات إجماع المحللين، في حين بلغ هامش صافي دخل الفائدة 3.34% انخفاضاً من 3.43% في الربع السابق، و3.69% في العام السابق.
أوضح خارا أن البنك منفتح على زيادة حقوق الملكية، رغم توفر الأموال الكافية للنمو.
فلدى“SBI” خط ائتمان حجمه 4.6 تريليون روبية لإقراض الشركات، خصص 75% منها للشركات الخاصة والباقي للأفراد.
المصدر:
MENAFN03022024000202011048ID1107805884
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