مخصصات التقاعد تهبط بأرباح بنك SBI الهندي دون التوقعات

MENAFN - Al-Borsa News) جاءت أرباح مصرف“ستيت بنك أوف إنديا” (State Bank of India) الهندي في الربع الأخير دون متوسط تقديرات المحللين، إذ احتفظ أكبر بنك في الهند من حيث الأصول بمزيد من الأموال للوفاء بالتزامات التقاعد.

وأعلن البنك في بيان اليوم السبت عن دخل صافي 91.6 مليار روبية (1.1 مليار دولار) للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر، وذلك مقارنة بمتوسط التقديرات البالغ 133 مليار روبية في استطلاع أجرته بلومبرغ.

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وخصص“SBI” مبلغ 71 مليار روبية لمعاشات التقاعد، مما أدى إلى انخفاض صافي دخله إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام.

وأقر بتخصيص 49.6 مليار روبية للديون المعدومة الجديدة، أي أكثر بنسبة 30% عن فترة الثلاثة أشهر السابقة.

وقال دينيش خارا، الرئيس التنفيذي للبنك، في مؤتمر صحفي عن الأرباح في مومباي، إن المصرف كان لديه“انحراف” معين في المعاشات التقاعدية المدفوعة لموظفيه، قبل حل هذه المسألة، مما أدى إلى زيادة المخصصات.

تواجه البنوك الهندية الكبرى تقلص هوامش ربح مع بدء إعادة تسعير الودائع، وتتعامل مع صعوبات في السيولة وانخفاض نمو الودائع الذي يتخلف عن نمو الائتمان.

انخفض المؤشر“نيفتي بنك إندكس” (Nifty Bank Index) بنسبة 5% تقريباً هذا العام، كما تلقى بنك“إتش دي إف سي” (HDFC) ضربة أقوى بعد أن كشفت نتائج أعماله الشهر الماضي عن انخفاض نمو الودائع وتوسع الفروع.

وقال خارا إن“إس بي آي” لديه سيولة كافية لدعم الطلب على الائتمان ونمو الاقتصاد.

وأضاف:“نهتم بمحفظة الالتزامات، ونراقب بشكل مستمر ملف الودائع، (صحيح أنه) كان هناك تباطؤ في حسابات الادخار، لكن النمو الإجمالي لدينا كان أفضل من القطاع”.

هبط صافي دخل الفوائد لدى البنك الهندي إلى 398.2 مليار روبية قليلاً عن تقديرات إجماع المحللين، في حين بلغ هامش صافي دخل الفائدة 3.34% انخفاضاً من 3.43% في الربع السابق، و3.69% في العام السابق.

أوضح خارا أن البنك منفتح على زيادة حقوق الملكية، رغم توفر الأموال الكافية للنمو.

فلدى“SBI” خط ائتمان حجمه 4.6 تريليون روبية لإقراض الشركات، خصص 75% منها للشركات الخاصة والباقي للأفراد.

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