Sunday, 04 February 2024 07:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مخصصات التقاعد تهبط بأرباح بنك SBI الهندي دون التوقعات

2/3/2024 9:46:42 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) جاءت أرباح مصرف“ستيت بنك أوف إنديا” (State Bank of India) الهندي في الربع الأخير دون متوسط تقديرات المحللين، إذ احتفظ أكبر بنك في الهند من حيث الأصول بمزيد من الأموال للوفاء بالتزامات التقاعد.

وأعلن البنك في بيان اليوم السبت عن دخل صافي 91.6 مليار روبية (1.1 مليار دولار) للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر، وذلك مقارنة بمتوسط التقديرات البالغ 133 مليار روبية في استطلاع أجرته بلومبرغ.

موضوعات متعلقة الحكومة اليمنية تبحث الدعم البريطاني في الجوانب الاقتصادية والمالية المغرب يستضيف مؤتمرا وزاريا حول البلدان المتوسطة الدخل وزير الخارجية التشيكي يقترح البحث عن إمدادات للذخيرة لأوكرانيا خارج الاتحاد الأوروبي

وخصص“SBI” مبلغ 71 مليار روبية لمعاشات التقاعد، مما أدى إلى انخفاض صافي دخله إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام.

وأقر بتخصيص 49.6 مليار روبية للديون المعدومة الجديدة، أي أكثر بنسبة 30% عن فترة الثلاثة أشهر السابقة.

وقال دينيش خارا، الرئيس التنفيذي للبنك، في مؤتمر صحفي عن الأرباح في مومباي، إن المصرف كان لديه“انحراف” معين في المعاشات التقاعدية المدفوعة لموظفيه، قبل حل هذه المسألة، مما أدى إلى زيادة المخصصات.

تواجه البنوك الهندية الكبرى تقلص هوامش ربح مع بدء إعادة تسعير الودائع، وتتعامل مع صعوبات في السيولة وانخفاض نمو الودائع الذي يتخلف عن نمو الائتمان.

انخفض المؤشر“نيفتي بنك إندكس” (Nifty Bank Index) بنسبة 5% تقريباً هذا العام، كما تلقى بنك“إتش دي إف سي” (HDFC) ضربة أقوى بعد أن كشفت نتائج أعماله الشهر الماضي عن انخفاض نمو الودائع وتوسع الفروع.

وقال خارا إن“إس بي آي” لديه سيولة كافية لدعم الطلب على الائتمان ونمو الاقتصاد.

وأضاف:“نهتم بمحفظة الالتزامات، ونراقب بشكل مستمر ملف الودائع، (صحيح أنه) كان هناك تباطؤ في حسابات الادخار، لكن النمو الإجمالي لدينا كان أفضل من القطاع”.

هبط صافي دخل الفوائد لدى البنك الهندي إلى 398.2 مليار روبية قليلاً عن تقديرات إجماع المحللين، في حين بلغ هامش صافي دخل الفائدة 3.34% انخفاضاً من 3.43% في الربع السابق، و3.69% في العام السابق.

أوضح خارا أن البنك منفتح على زيادة حقوق الملكية، رغم توفر الأموال الكافية للنمو.

فلدى“SBI” خط ائتمان حجمه 4.6 تريليون روبية لإقراض الشركات، خصص 75% منها للشركات الخاصة والباقي للأفراد.

المصدر:

MENAFN03022024000202011048ID1107805884

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث