وزير الخارجية التشيكي يقترح البحث عن إمدادات للذخيرة لأوكرانيا خارج الاتحاد الأوروبي

MENAFN - Al-Borsa News) اقترح وزير الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي، أن يبحث الاتحاد الأوروبي عن إمدادات للذخيرة خارج حدوده لتقديمها لأوكرانيا، التي تخوض صراعًا ضد روسيا .

وقال ليبافسكي – خلال حضوره اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء بالتكتل عُقد في بروكسل اليوم السبت حسبما ذكر راديو براغ الدولي – إن بلاده تقترح الفكرة بسبب مخاوف إزاء عدم امتلاك أوكرانيا الذخيرة الكافية للدفاع عن نفسها ضد روسيا.

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ولفت الراديو إلى أن الاتحاد الأوروبي يُقصر في تعهده بإرسال مليون قذيفة مدفعيّة إلى أوكرانيا بحلول نهاية شهر مارس المقبل، حيث إنه لم يسلم حتى الآن سوى نحو 330 ألف قذيفة.

وترغب التشيك في التواصل مع شركات الأسلحة في الدول غير الأعضاء في التكتل مثل كوريا الجنوبية وتركيا وجنوب إفريقيا لتعويض النقص، حيث إن مصانع الذخائر في الاتحاد الأوروبي غير قادرة على إنتاج مثل تلك الكميات الكبيرة من القذائف بالسرعة الكافية للوفاء بالموعد النهائي للتعهد. كما أن الأمر في الوقت الحالي متروك للدول الأخرى الأعضاء في التكتل؛ لتقرر ما إذا سيدعموا المقترح من عدمه.

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