الحكومة اليمنية تبحث الدعم البريطاني في الجوانب الاقتصادية والمالية

MENAFN - Al-Borsa News) بحث رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عبدَة شريف، العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت قناة (اليمن) الفضائية اليوم أنه تم التطرق – خلال اللقاء – إلى الدعم البريطاني المطلوب لتحسين موقف الاقتصاد اليمني وإسناد جهود الحكومة في مواصلة تنفيذ الإصلاحات، وتخفيف المعاناة الانسانية،“التي صنعتها مليشيا الحوثي”.

موضوعاتالمغرب يستضيف مؤتمرا وزاريا حول البلدان المتوسطة الدخل وزير الخارجية التشيكي يقترح البحث عن إمدادات للذخيرة لأوكرانيا خارج الاتحاد الأوروبي مخصصات التقاعد تهبط بأرباح بنك SBI الهندي دون التوقعات

واستعرض رئيس الوزراء اليمني، التحديات التي تواجه الحكومة في الجوانب الاقتصادية والمالية والخدمية وما تقوم به من أجل معالجتها والإصلاحات التي يجري العمل عليها، وأهمية الدعم الدولي لإسناد جهود الحكومة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

بدورها، جددت السفيرة البريطانية، موقف بلادها الداعم للحكومة اليمنية وجهودها في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات العامة، منوهة بما تقوم به الحكومة من جهود؛ رغم التحديات والظروف الصعبة.

المصدر: