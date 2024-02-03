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لماذا سيكون استبدال وظائف البشر بالذكاء الاصطناعي أمرا بعيد المنال؟

2/3/2024 9:27:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في حين تزايدت التحذيرات في السنوات القليلة الماضية بشأن الذكاء الاصطناعي وقدرته على استبدال الإنسان في سوق العمل، وما يترتب على ذلك من عواقب اجتماعية واقتصادية، فإن دراسة موسعة خلصت إلى أن الروبوتات الذكية لن تحل مكان البشر بهذه السهولة، والسبب في ذلك ببساطة هو أن هذه التقنيات ستكون مكلفة للغاية من الناحية التجارية، بحسب الدراسة التي أجرتها وحدة أبحاث الذكاء الاصطناعي وكلية الأعمال التابعتين لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ومعهد الإنتاجية الأميركي، ومعهد قيمة الأعمال التابع لشركة «آي بي إم».
وقال «نيل طومسون» الباحث الرئيسي في الدراسة: «دراستنا تدور حول الأتمتة باستخدام أنظمة رؤية الكمبيوتر التي تعمل بالذكاء الاصطناعي».
ووفقا لـ «طومسون» تقدم الدراسة بعض الأخبار المشجعة حول استبدال الوظائف، وتوضح أن العديد من المهام البشرية لن تكون جذابة اقتصاديا للتشغيل الآلي لسنوات أو حتى عقود قادمة.
وركز الباحثون بشكل خاص على المهام التي يمكن إكمالها من خلال الكمبيوتر، وذلك عندما تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي للتعرف على المدخلات المرئية وتحليلها، مثل الصور ومقاطع الفيديو الرقمية، حيث وجدت الدراسة أنه في أغلب الأحيان، سيكون من الأرخص للشركات أن تستمر في استخدام العمال البشريين لهذه المهام بدلا من أتمتتها باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وفي مثال لمخبز صغير، يمكن لهذه المنشأة من الناحية النظرية أن توفر نحو 14 ألف دولار من تكاليف العمالة عبر الاستعانة بنظام ذكاء اصطناعي يراقب مكونات الخبز للتأكد من أنها لم تفسد بدلا من الخباز البشري.
ومع ذلك، كان المنطق الاقتصادي يؤكد أن ضرورة استمرار الخبازين البشريين في إكمال هذه المهمة، نظرا لأن تكلفة تطوير وتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي ستفوق التوفير المحتمل.
الاستبدال سيحدث تدريجياً
وقالت الدراسة إنه من المحتمل أن يكون هناك تكامل أكثر تدريجا للذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، بدلا من الاستبدال السريع للعمال بروبوتات الذكاء الاصطناعي، في حين، قد تنخفض تكاليف تطوير الذكاء الاصطناعي في المستقبل، فإنه قد يبدأ تغيير سوق العمل الآن، إذا يقول «طومسون»: «حتى على المدى القصير، سيكون هناك عمال فقدوا وظائفهم أو تغيرت مسؤولياتهم».
لكن من المرجح أن يستغرق الأمر سنوات عديدة حتى تنخفض هذه التكاليف إلى مستوى يمكن فيه للشركات نشر أنظمة الذكاء الاصطناعي على مستوى واسع، خاصة أن التقنية لا تزال في المراحل الأولى من تطورها.
حتى الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، «سام ألتمان» يقول: «الأشياء التي نراها الآن مثيرة ورائعة للغاية، أعتقد أنه من المفيد وضعها دائما في السياق، فعلى الأقل خلال السنوات الخمس أو العشر القادمة، ستكون في منحنى تحسن حاد للغاية».
ويرى «ألتمان» أنه رغم تفاؤله بشأن مستقبل الذكاء الاصطناعي، فإن المشاكل التي يتعين على البشر حلها لن تنتهي، مضيفا: «لن تنفد منا أبدا الطرق المختلفة لتحقيق الرضا والقيام بالأشياء».

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