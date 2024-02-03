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مارك زاكربرغ يربح 28 مليار دولار خلال ساعات هذا ما حدث!

2/3/2024 9:27:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حقق الملياردير الأميركي مارك زاكربرغ، قفزة جديدة في ثروته الهائلة بعد أن أضاف إليها أكثر من 28 مليار دولار خلال ساعات قليلة من صباح يوم الجمعة.
وزاكربرغ هو مؤسس شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر والأكبر في العالم «فيسبوك»، وهو الذي لا يزال يدير شركة «ميتا» التي تمتلك إلى جانب «فيسبوك» كلا من «إنستغرام» و«واتساب»، كما أنه أحد أثرى أثرياء العالم وأشهر المليارديرات في الولايات المتحدة والعالم حاليا.
وقال تقرير نشرته شبكة «CNN» الأميركية إن ثروة زاكربرغ الصافية زادت صباح الجمعة بأكثر من 28 مليار دولار خلال الفترة بين تناوله قهوة الصباح واستراحة الغداء، حيث تبلغ الثروة الإجمالية لزاكربرغ بالفعل أكثر من 140 مليار دولار، وفقا لمؤشر «بلومبيرغ» للمليارديرات، فيما حقق أرباحا بقيمة 28 مليار دولار خلال يوم واحد، مستفيدا من الارتفاع الصاروخي في سعر سهم «ميتا» الذي حقق مكاسب بأكثر من 20% في يوم واحد، بعد أن أعلنت الشركة عن أول برنامج توزيع أرباح نقدية على الإطلاق.
وقفزت أسهم «ميتا» يوم الجمعة بأكثر من 20% بعد أنباء عن عزم الشركة توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.50 دولار للسهم الواحد سيتم دفعها في 26 مارس المقبل للمساهمين المسجلين اعتبارا من 22 فبراير الجاري.
ويمتلك زاكربرغ نحو 350 مليون سهم في الشركة، بحسب هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية، وما لم يقم ببيع أو شراء المزيد من أسهم الشركة، وبافتراض أن الأرباح الفصلية تظل عند نفس المستوى، فإن زاكربرغ سيستفيد أيضا من توزيعات أرباح الشركة بما يصل إلى نحو 700 مليون دولار سنويا.
ورغم أن الإعلان عن تحقيق هذه الأرباح نشر موجة من التفاؤل الواسع في أوساط المستثمرين، إلا أن الشركة تتعرض أيضا لانتقادات واسعة النطاق بسبب تضخيم سعر السهم بشكل مصطنع من دون الإنفاق على الموظفين أو تحسين الأعمال الأساسية، بحسب ما يقول تقرير «سي إن إن».
وتأتي هذه القفزة في ثروة زاكربرغ بعد يومين فقط من مثوله، إلى جانب رؤساء شركات التواصل الاجتماعي الآخرين، للإدلاء بشهادتهم أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ حول المخاطر التي تشكلها منتجاتهم على الشباب.
وتم الضغط على زاكربرغ بشأن مستندات ميتا الداخلية التي تشير إلى أن الشركة تقدر القيمة الدائمة للمستخدم المراهق بمبلغ 270 دولارا.
واعتذر زاكربرغ للآباء الحاضرين، الذين قالوا إن أطفالهم كانوا ضحايا لوسائل التواصل الاجتماعي. وقال: «أنا آسف على كل ما مررتم به». وأضاف: «لا ينبغي لأحد أن يمر بالأشياء التي عانت منها عائلاتكم، ولهذا السبب نستثمر كثيرا وسنواصل بذل الجهود على مستوى الصناعة للتأكد من أنه لا ينبغي لأحد أن يمر بالأشياء التي كان على عائلاتكم أن تعاني منها».

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