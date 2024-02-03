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شركات شحن تتوقع تكدس الموانئ الأميركية بسبب أزمة البحر الأحمر

2/3/2024 9:27:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت وزارة النقل الأميركية إن شركات شحن أبلغتها بأنها «تتوقع زيادة التكدس في بعض موانئ الحاويات الأميركية في الأسابيع الأربعة إلى الستة المقبلة مع تغيير مسار الشحنات لتجنب البحر الأحمر».
وأضافت الوزارة أن أصحاب الشركات نقلوا مخاوفهم في مكالمة مع مكتب الشحن المتعدد الوسائط التابع للوزارة يوم الخميس الماضي.
وركزت المكالمة على مشكلات سلاسل التوريد الناجمة عن الوضع في البحر الأحمر، حيث أدت هجمات الحوثيين في اليمن إلى تعطل الشحن.
وحولت شركات شحن مسار السفن بعيدا عن البحر الأحمر منذ أن بدأت حركة الحوثي اليمنية، المتحالفة مع إيران وتسيطر على مناطق كبيرة من اليمن، في شن هجمات على سفن فيما تقول إنه تضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة. وردت الولايات المتحدة وبريطانيا بشن ضربات جوية ضد الحوثيين.
وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، إن حركة الشحن التي تمر عبر قناة السويس انخفضت 45% في الشهرين الماضيين بعد تحويل شركات شحن مسار السفن نتيجة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، مما أدى إلى ارتباك طرق التجارة البحرية المضطربة بالفعل.

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