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أوروبا توافق على تشريع غير مسبوق عالميا لتنظيم الذكاء الاصطناعي

2/3/2024 9:27:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مؤخرا على تشريع غير مسبوق على المستوى العالمي لتنظيم الذكاء الاصطناعي، بعد مفاوضات مكثفة حول التوازن بين حرية الابتكار والحفاظ على الأمن، حيث أعلن سفراء الدول السبع والعشرين «بالإجماع» عن الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في ديسمبر بين الدول وأعضاء البرلمان الأوروبي، على ما أعلنت الرئاسة البلجيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وكانت المفوضية الأوروبية قدمت مشروعها الذي يحمل عنوان «قانون الذكاء الاصطناعي» في أبريل 2021، وقد أعطاها ظهور برنامج «تشات جي بي تي» ـ المطور من شركة «أوبن إيه آي» الناشئة في كاليفورنيا، في نهاية عام 2022، والقادر على كتابة أطروحات أو قصائد أو ترجمات في بضع ثوان ـ بعدا جديدا، ما ساهم في تسريع المناقشات.
وكشف هذا النظام، على غرار أنظمة أخرى قادرة على إنشاء الأصوات أو الصور، أمام عموم المستخدمين عن الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي، لكن هذه التكنولوجيا تترافق أيضا مع مخاطر مختلفة، تشمل نشر صور زائفة تبدو واقعية للغاية، ما يثير مخاوف من الإمكانات الكبيرة للتلاعب بالرأي العام.
وفيما ثمة قواعد تستهدف الذكاء الاصطناعي في بلدان عدة، بينها الصين على سبيل المثال، فإن الإطار القانوني الأوروبي يتمايز لناحية نطاقه.
ورحب المفوض الأوروبي المسؤول عن هذا الملف تييري بريتون بالتشريع «التاريخي وغير المسبوق على مستوى العالم»، وقال «لقد أثار قانون الذكاء الاصطناعي اهتماما كبيرا، لأسباب محقة! اليوم، وافقت الدول على الاتفاق السياسي الصادر في ديسمبر، معترفة بالتوازن المثالي الذي وجده المفاوضون بين الابتكار والأمن».
القدرة التنافسية
وقد أبدت باريس وبرلين حرصا حتى النهاية على أن يحمي التشريع الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، حتى لا يمنع ظهور «أبطال أوروبيين» في هذا المجال في المستقبل.
وقال ديبلوماسيون لوكالة «فرانس برس» إن المخاوف تم أخذها في الاعتبار قبل وضع اللمسات النهائية على النص، وبذلك حصل البلدان على توضيحات بشأن تطبيقه.
وأعرب وزير التكنولوجيا الرقمية الألماني فولكر فيسينغ عن سروره «لأننا حققنا تحسينات للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتجنبنا المتطلبات غير المتناسبة، وتمكنا من أن نضمن الحفاظ على القدرة التنافسية على المستوى الدولي».
واعتبر من جانبه وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أن «هذا التشريع يتيح إمكان استغلال الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي، مع أخذ المخاطر في الاعتبار. وفي تطبيقه، سنؤكد على سهولة الابتكار والوضوح القانوني للشركات والحاجة إلى هياكل غير بيروقراطية».
غير أن أوساط عالم التكنولوجيا بدت أكثر حذرا، فقد قال المسؤول عن شؤون أوروبا في مجموعة الضغط (سي سي آي إيه) الناشطة في القطاع بونيفاس دو شامبري إن «الكثير من هذه القواعد الجديدة لاتزال غامضة ويمكن أن تبطئ تطوير التطبيقات المبتكرة ونشرها».
وحذر من أن تنفيذ التشريع «بشكل جيد سيكون أمرا حاسما» حتى لا يفرض «عبئا» على القدرة التنافسية.
حواجز تنظيمية
وقالت ماريان توردو بيتكر، من جمعية «فرانس ديجيتال» الناشطة في القطاع الرقمي، إن التشريع «يحدث التزامات كبيرة، على الرغم من بعض التعديلات على الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة»، مبدية خشيتها من «حواجز تنظيمية إضافية ستفيد المنافسة الأميركية والصينية».
وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي التوليدي، سيتم فرض قواعد على الجميع لضمان جودة البيانات المستخدمة في تطوير الخوارزميات والتحقق من أنها لا تنتهك تشريعات حقوق النشر. وتفرض القواعد الأوروبية على المطورين التأكد من أن الأصوات والصور والنصوص المنتجة محددة بوضوح على أنها من نتاج الذكاء الاصطناعي.
وستطبق قيود معززة على الأنظمة «عالية المخاطر»، مرتبطة خصوصا بالبنى التحتية الحيوية، والتعليم، والموارد البشرية، والحفاظ على النظام، إذ ستخضع لسلسلة من الالتزامات مثل توفير التحكم البشري في الآلة، أو التوثيق الفني للمؤسسة، أو تنفيذ المخاطر النظام الإداري.
وينص التشريع على إشراف محدد على أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتفاعل مع البشر، مع واجب إعلام المستخدمين بذلك.
وكما الحال في القواعد الأوروبية الحالية بشأن سلامة المنتجات، يفرض النص ضوابط تعتمد في المقام الأول على الشركات.
ويتضمن التشريع محظورات قليلة، تتعلق بالتطبيقات المخالفة للقيم الأوروبية مثل تصنيف المواطنين أو أنظمة المراقبة الجماعية المستخدمة في الصين، أو تحديد الهوية البيومترية عن بعد للأشخاص في الأماكن العامة.
وفيما يتعلق بهذه النقطة الأخيرة، حصلت الدول على إعفاءات لبعض مهام إنفاذ القانون مثل مكافحة الإرهاب.

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