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المصانع الأميركية تواجه قيودا بسبب أسعار الفائدة المرتفعة

2/3/2024 9:27:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) سجلت الطلبيات الجديدة على السلع المصنعة في الولايات المتحدة ارتفاعا طفيفا في ديسمبر الماضي، ومن المرجح أن ترتفع في الأشهر المقبلة مع استمرار تراكم الطلبيات غير المكتملة.
وقال مكتب الإحصاء، التابع لوزارة التجارة الأميركية، إن طلبيات المصانع ارتفعت 0.2% بعد انتعاشها بنحو 2.6% في نوفمبر 2023، حيث تأتي الزيادة متوافقة مع توقعات الاقتصاديين، فيما ارتفعت الطلبيات 0.8% على أساس سنوي في ديسمبر 2023.
ويواجه قطاع التصنيع، الذي يمثل 10.3% من الاقتصاد، قيودا بسبب أسعار الفائدة المرتفعة، وبالرغم من ذلك فإن التوقعات مبشرة.
وأبقى مركز الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير مؤخرا. وقال محافظ البنك جيروم باول إن أسعار الفائدة بلغت ذروتها وستنخفض في الأشهر المقبلة.
واقترب مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات من منطقة التعافي في يناير الماضي، وارتفعت طلبيات الطائرات المدنية 0.4% في ديسمبر بعدما قفزت 84.1% في نوفمبر، في حين زادت طلبيات المركبات وقطع الغيار والشاحنات 0.9%. وارتفعت أيضا الطلبيات على المعادن الأساسية وأجهزة الكمبيوتر والمنتجات الإلكترونية، بالإضافة إلى المعدات والأجهزة والمكونات الكهربائية.
ولم تتغير شحنات السلع المصنعة، فيما صعدت مخزونات السلع المصنعة 0.1%، في حين زادت الطلبيات غير المكتملة 1.3% بعد ارتفاعها بالمعدل ذاته في نوفمبر.
وذكرت الحكومة أيضا أن طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات، والتي تعتبر مؤشرا على خطط إنفاق الشركات على المعدات، زادت 0.2% بدلا من 0.3 % كما كان متوقعا الشهر الماضي.
ولم تتغير شحنات ما يسمى بالسلع الرأسمالية الأساسية بخلاف ما ورد سابقا عن ارتفاعها 0.1%. وصعد إنفاق الشركات على المعدات بشكل طفيف في الربع الرابع.

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