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السوق الأول استحوذ على 66 8% من سيولة البورصة في يناير

2/3/2024 9:27:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ذكر تقرير الشال أن أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر يناير 2024 كان أكثر نشاطا مقارنة بأداء شهر ديسمبر 2023، حيث ارتفع معدل قيمة التداول اليومي مصاحبا ارتفاع جميع مؤشرات الأسعار، كما أرتفع مؤشر السوق الأول بنحو 6.5% ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 7.2%، فيما ارتفع مؤشر السوق العام (وهو حصيلة أداء السوقين) بنحو 6.6%، وكذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 7.9%.
في الوقت نفسه، أكد التقرير ارتفاع سيولة البورصة المطلقة في يناير مقارنة بسيولة ديسمبر، حيث بلغت السيولة نحو 1.478 مليار دينار مقارنة بنحو 883.8 مليون دينار، أي بنسبة ارتفاع بنحو 67.2%، بينما بلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر يناير نحو 67.2 مليون دينار، أي بارتفاع بنحو 29.2% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر ديسمبر البالغ نحو 52 مليون دينار، ومرتفعا أيضا بنحو 40.5% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لشهر يناير 2023 البالغ نحو 47.8 مليون دينار.
ومضى التقرير يقول ان توجهات السيولة في شهر يناير ما زالت تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم يحصل الا على 1.8% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.4% فقط من تلك السيولة، و10 شركات من دون أي تداول، أما الشركات الصغيرة نسبيا والسائلة، فقد حظيت 12 شركة (ضمنها 6 شركات في السوق الأول) قيمتها السوقية تبلغ نحو 3.5% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة بنحو 37.4% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لا يزال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة، أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر يناير 2024، فكان كالتالي:
السوق الأول (31 شركة)
حظي السوق الأول بنحو 986.8 مليون دينار أو ما نسبته 66.8% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته بـ 84.0% من سيولته ونحو 56.1% من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر بما تبقى أو نحو 16.0% فقط من سيولته، وحظيت شركة واحدة بنحو 16.8% من سيولته ونحو 11.2% من سيولة السوق وتلك نسب تركز عالية.
السوق الرئيسي (118 شركة)
حظي بنحو 490.3 مليون دينار أو نحو 33.2% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته بـ 83.6% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 16.4% من سيولته ما يعني أن تركز السيولة فيه أيضا بمستوى عال.
وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى تقدما في نصيب السيولة للسوق الرئيسي ليناير 2024 مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2023، حينها كان نصيب السوق الأول 79.1% تاركا نحو 20.9% لسيولة السوق الرئيسي.

MENAFN03022024000130011022ID1107805849

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