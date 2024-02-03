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الشال 3 18 مليارات دينار عجز الميزانية المتوقع في 2023/2024

2/3/2024 9:27:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إنه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر يناير بما قيمته نحو 1.575 مليار دينار، وإذا افترضنا خفض مستوى الإنتاج وفقا لآخر قرارات «أوپيك+» واستمرار مستوى الأسعار على حاله - وهو افتراض قد لا يتحقق - فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 20.793 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 3.624 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 17.169 مليار دينار، ومع إضافة نحو 2.298 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 23.091 مليار دينار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 26.279 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2023/2024 عجزا قيمته 3.187 مليارات دينار، ولكن يظل العامل المهيمن على حجم العجز أو الفائض هو إيرادات النفط، وأي إضافة أو وفر في النفقات العامة.
بانتهاء شهر يناير 2024 انتهى الشهر العاشر من السنة المالية الحالية 2023/2024، حيث بلغ معدل سعر برميل النفط لما مضى من السنة المالية الحالية نحو 84.7 دولارا، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يناير 2024 نحو 80.9 دولارا، وهو أعلى بنحو 10.9 دولارات للبرميل أي بما نسبته نحو 15.6% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولارا للبرميل.
وأضاف التقرير أن السنة المالية الفائتة 2022/2023 التي انتهت بنهاية شهر مارس حققت معدل لسعر برميل النفط الكويتي بلغ نحو 97.1 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر يناير 2024 أدنى بنحو 16.7% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 12.9% مقارنة مع سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 92.9 دولارا وفقا لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

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