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مناقشة الجدوى الاقتصادية لبتروكيماويات الدقم

2/3/2024 9:27:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة «ميد» ان التحالف المشترك المالك لمجمع الدقم للبتروكيماويات في عمان، والمكون من شركة البترول الكويتية العالمية وشركة أوكيو العمانية والشركة الســــــعودية للصناعات الأساسية - سابك، عقد اجتماعات مع شركات استشارية عالمية حول مشروع البتروكيماويات المخطط له في منطقة الدقم العمانية.
ونقلت المجلة عن مصادر مطلعة على المشروع قولها انه تتم مناقشة موضوعات مثل الجدوى الاقتصادية للمشروع المخطط له، والدراسة واختيار المفهوم، واستراتيجية وضع المخططات الهندسة الأولية والتصميمات مع الاستشاريين، وتنفيذ الأعمال وفقا لنظام الهندسة والمشتريات والبناء (EPC).
وقال أحد المصادر «عقدت هذه الاجتماعات في الأسابيع الأخيرة»، مضيفا انه طلب من الاستشاريين «إعداد مقترحات ذات مصداقية».
تجدر الاشارة إلى ان الشركات التي تشكل التحالف آنف الذكر سبق ان وقعت اتفاقية تطوير مشروع للمخطط في ديسمبر 2022 لبناء مجمع البتروكيماويات بشكل مشترك في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، على طول ساحل بحر العرب في سلطنة عمان. وتم توقيع الاتفاقية في 29 ديسمبر من ذلك العام.
وقال مصدر آخر لمجلة «ميد»: «هذه دلائل على أن أصحاب المشروع يتحركون في الاتجاه الصحيح».
والتزمت الشركات الثلاث المملوكة للحكومات بإنشاء مجمع للبتروكيماويات يتكون من وحدة تكسير بخاري ووحدات مشتقة ومنشأة لاستخلاص سوائل الغاز الطبيعي.
وجاء في بيان في ذلك الوقت انهم سيقومون بإجراء الدراسات اللازمة والتعاون باستخدام ثرواتهم من الخبرة التقنية والتجارية لتطوير المشروع بخصائص فريدة تجعله قادرا على التنافس عالميا ومربحا لجميع الشركاء الثلاثة.
وذكر البيان أن الشركاء يعتزمون تحقيق الدخل من الغاز الطبيعي المسال والمواد الأولية الأخرى التي سيتم الحصول عليها من منشأة مصفاة الدقم التي تم تشغيلها مؤخرا، والتي يديرها تحالف كويتي - عماني وهي عبارة عن مشروع مشترك بنسبة 50:50 بين الجانبين. وتبلع الطاقة التكريرية لمصفاة الدقم 230 ألف برميل يوميا وستعمل على إنــــتاج الديزل ووقود الطـــائرات، بالإضافة إلى النافثـــــا وغاز البترول المسال باعــــتبارها المنتجات الرئيســــــية للمـصفاة.

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