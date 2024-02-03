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ناقلات النفط تطلب 265 ألف أسطوانة طبخ

2/3/2024 9:27:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علمت «الأنباء» أن شركة ناقلات النفط الكويتية مددت موعد إقفال المناقصة الخاصة بتوريد 265 ألف أسطوانة غاز طبخ حتى يوم 13 الجاري.
وكانت «ناقلات النفط» قد حددت يوم 30 الجاري موعدا لإقفال مناقصة توريد 260 ألف أسطوانة غاز مسال مصنوعة من الحديد الصلب زنة 12 كيلوغراما، وعدد 5000 أسطوانة غاز زنة 5 كيلو مع صمام لفرعي تعبئة الغاز المسال (أم العيش والشعيبة).
وحددت الشركة ظهر الثلاثاء الموافق 13 فبراير موعدا نهائيا لإيداع عطاءات المناقصة في صندوق العطاءات B المخصص لذلك والكائن في مقر شركة ناقلات النفط الكويتية، بالإضافة إلى رفع العطاءات عبر النظام الإلكتروني K-Tending.

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